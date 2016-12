Pfefferkuchen und Kaffee als Dankeschön Der Bautzener Landrat besuchte am 24. Dezember die Menschen, die an diesem Tag gearbeitet haben.

Zum Dankeschön: Landrat Michael Harig (rechts) überreichte Dienstgruppenführer Norbert Brückner ein kleines Präsent. © Rainer Könen

Bevor der Bautzener Landrat Michael Harig (CDU) am Heiligen Abend im Kreis der Familie Weihnachten feiern konnte, folgte er einer Tradition und besuchte im Landkreis Krankenhäuser, Pflegeheime und andere Einrichtungen, um sich dort bei den Mitarbeitern für die geleistete Arbeit in diesem Jahr zu bedanken. Seine Dankeschön-Tour startete Landrat Harig in der Integrierten Regionalleitstelle (IRLS) in Hoyerswerda, wo kurz zuvor bereits der Pfarrer Peter Paul Gregor von der katholischen Gemeinde „Heilige Familie“ eingetroffen war. Pfarrer Gregor, der auch als katholischer Landespolizeidekan und Notfallseelsorger tätig ist, wartete dort gemeinsam mit IRLS-Dienstgruppenführer Norbert Brückner auf den Landrat. Pfarrer Gregor wirkte entspannt, hatte er doch zuvor den Mitarbeitern von Polizei, Maltesern und Feuerwehr einen Besuch abgestattet. Um kurz nach neun Uhr betrat Michael Harig die Leitstelle. Und erzählte, dass er es am Vortag gerade noch so geschafft hätte, den Weihnachtsbaum daheim aufzustellen und zu schmücken.

Heiligabend ist es etwas ruhiger

Bei einem Blick in den weitläufigen Raum, in dem an Heiligabend elf Mitarbeiter ihren Dienst auch für die Region Kamenz verrichteten, wollte der Landrat vom Hoyerswerdaer Feuerwehrchef wissen, wie denn die Lage an einem solchen Tag in der Leitstelle sei. Dieter Kowark wies darauf hin, dass am Tag im Schnitt rund 250 Einsätze ausgelöst würden, in Spitzenzeiten seien es bis zu 300 täglich. Heiligabend, so Kowark weiter, sei es jedoch in der Regel ab dem frühen Nachmittag etwas ruhiger. Kein Wunder, dann ist ja auch schon Bescherungszeit. Landrat Harig überreichte Dienstgruppenführer Brückner ein kleines Geschenk, ein Päckchen mit Pfefferkuchen und Kaffee. „Kaffee ist ja etwas, was hier bestimmt auf jeden Fall gebraucht wird“, meinte Michael Harig, der sich bei Norbert Brückner und Dieter Kowark für den Einsatz der Kollegen bedankte. Mit seinem Besuch wolle er die Arbeit der Leitstellen-Mitarbeiter wertschätzen, denn diese verrichteten ja tagaus, tagein eine überaus verantwortungsvolle Tätigkeit, wie auch Pfarrer Gregor befand.

Für Dienstgruppenführer Brückner, dessen Schicht an diesem Tag normalerweise um 18 Uhr endete, war an Heiligabend schon um 16 Uhr Feierabend. Ein Kollege löste ihn ab, sodass Brückner noch rechtzeitig zur Bescherung nach Hause kam. Und der Landrat? Von Hoyerswerda aus ging es weiter ins Sächsische Krankenhaus Arnsdorf, von dort weiter in die Radeberger Asklepios-Klinik und zum Abschluss der Tour legte Harig noch einen Zwischenstopp in Bischofswerda ein, wo er zwei Pflegeheime besuchte. Am frühen Nachmittag war er dann daheim, in der Oberlausitz, um im Kreise seiner Familie Weihnachten zu feiern.

