Pfefferkuchen-Prinzessin ist jetzt bei der Spielbühne Ronja Kretzschmar hat am Heiligabend ihren letzten Einsatz auf dem Striezelmarkt. Aber im Kindertheater geht es erst los.

Ronja Kretzschmar aus Naunhof ist die diesjährige Dresdner Pfefferkuchen-Prinzessin auf dem Striezelmarkt. © Petra Hornig

Die neunjährige Ronja Kretzschmar aus Naunhof ist glücklich und traurig zugleich. Noch einmal hat die Pfefferkuchen-Prinzessin am Heiligabend einen Einsatz auf dem Dresdner Striezelmarkt, wird mit dem Weihnachtsmann das letzte Fensterchen öffnen und im Programm mit auf der Bühne stehen. Doch dann ist es vorbei. „Schade, dass es schon zu Ende ist“, so die talentierte Grundschülerin, die am ersten Advent zur elften Dresdner Pfefferkuchen-Prinzessin gekürt wurde. Gegen 48 Bewerberinnen hatte sich Ronja durchgesetzt. Nun wird sie im nächsten Advent miterleben, wie sie ihr Amt wieder an ein neues Mädchen übergeben muss.

Doch, was bleibt, sind wundervolle Erinnerungen für die Naunhoferin. Zum Beispiel die große Aufregung vor dem ersten Auftritt. „Da war ich ganz schön nervös“, sagte Ronja Kretzschmar. Mit ihrem Vater ging sie zu Hause immer wieder die Rede durch, die auf der Bühne dann ziemlich professionell klang: „Ich danke meiner Familie, meinen Freunden und der Jury und bin gespannt, was jetzt auf mich zukommt.“ Die erste Amtshandlung war die Verleihung an die Lieblingsmenschen 2016, die von den Dresdnern gewählt wurden.

Sie kam richtig aus sich heraus

Nicht nur an den Adventssonntagen – bis auf den Dritten, an dem sie krank war – sondern auch in der Woche war die süße Prinzessin im Einsatz. Sie dufte sich präsentieren und wurde von Mal zu Mal immer besser, sagt ihre Mutter Alena. Sie sei jetzt richtig aus sich herausgekommen. Für die Eltern jedoch war es eine anstrengende Zeit. Schließlich mussten sie ihre Prinzessin immer nach Dresden bringen. „Da danke ich meinem tollen Arbeitsteam bei der AOK in Großenhain, das mir diesen Freiraum ermöglich hat“, so Alena Kretzschmar.

Für ein künstlerisches Hobby

Für Ronja gab es neben den öffentlichen Auftritten ja noch eine süße Belohnung: 365 Pfefferkuchen. Die hat Ronja in der Spielbühne Großenhain verteilt. Dort ist die Naunhoferin in die Kindertheatergruppe eingestiegen und freut sich schon auf weitere Bühnenauftritte. In der Nachwuchsgruppe war sie schon mal dabei gewesen. Die Förderung eines künstlerischen Hobbys war auch Bestandteil der Auswahl zur Pfefferkuchen-Prinzessin. Denn Ronja hat vom Dresdner Weihnachtsmarkt-Veranstalter einen Geldbetrag von 365 Euro bekommen, um ihn für ihre künstlerische Ausbildung einzusetzen. Die Spielbühne freut sich natürlich über so talentierten Nachwuchs. Zumal Ronja gleich noch ihre Freundin Vanessa mit in die Gruppe brachte. Vielleicht steht sie im April zu den Theatertagen schon wieder auf der Bühne.

