Pfefferkuchen fürs Kloster Seit 1558 dürfen die Pulsnitzer Pfefferküchler ihre Spezialität backen. Und am Silvestermorgen gibt’s stets ein Geschenk für die Schwestern in St. Marienstern.

Eine Jahrhunderte alte Tradition ist wieder aufgelebt: Am Silvestermorgen bringen Pulsnitzer Pfefferküchler und die Stadtoberhäupter von Kamenz und Pulsnitz Pfefferkuchen ins Kloster St. Marienstern Panschwitz-Kuckau. © Jonny Linke

Die letzten Wochen und Monate waren für die Pulsnitzer Pfefferküchler stressig. Ihre Leckereien gehören ja zur Weihnachtszeit wie die Böller zu Silvester. Doch so stressig und anstrengend die Tage auch waren, einen Termin lässt sich Sören Tenne nicht entgehen. Der Inhaber des Pulsnitzer Pfefferküchler- unternehmens Karl Handrick besucht dann stellvertretend für all seine Pulsnitzer Berufskollegen das Kloster St. Marienstern in Panschwitz-Kuckau.

Eine Tradition, die nun schon über Jahrhunderte gepflegt wird. Im Jahr 1558 war den Pulsnitzer Bäckern das Privileg zugesprochen worden, nicht nur „normale“ Brotsorten zu backen, sondern auch ein bis dato ziemlich unbekanntes Gebäck: den Pfefferkuchen. Als Dank für die Erteilung dieses Privileges reichte man jährlich am Silvestermorgen einen vollen Korb Neujahrspfefferkuchen ins Kloster St. Marienstein in Panschwitz-Kuckau. Nachdem die alte Tradition mit der Zeit in Vergessenheit geraten war, begannen die Pulsnitzer Pfefferküchler 1997 wieder, sie aufleben zu lassen. Und so schicken sie seit nun schon wieder 20 Jahren einen Stellvertreter zu den Schwestern im Kloster.

Sonnabendmorgen hatte sich Sören Tenne also gemeinsam mit der Pulsnitzer Bürgermeisterin Barbara Lüke und dem Kamenzer Oberbürgermeister Roland Dantz auf den Weg gemacht. Denn Pulsnitz und Kamenz verbindet etwas in Sachen Pfefferküchlerei. Schon vor 1650 haben die Pulsnitzer Bäcker auf den Kamenzer Märkten Pfefferkuchen verkauft. Auch in Kamenz war in diesen Jahren der Pfefferkuchen hergestellt und im Kloster als Dank Neujahrspfefferkuchen abgegeben worden. Doch 1671 hatte der damalige Rat zu Kamenz wegen Ermangelung eigener Pfefferküchler den Neujahrspfefferkuchen für das Kloster St. Marienstern in Pulsnitz backen lassen.

Um 1675 spielte sich dann der sogenannte Pfefferkuchenstreit zwischen Kamenz und zwei Pulsnitzer Pfefferküchlern ab, da zwei der Kamenzer Ratsherren auch Pfefferküchler waren, die sich inzwischen in der Stadt angesiedelt hatten. Durch Vermittlung des Erb-, Lehn- und Gerichtsherrn Gotthold von Werthern konnte der Streit 1677 beigelegt werden und es wurde den Pulsnitzern gestattet, künftig wieder am Gründonnerstag und am Weihnachtsabend wie an allen Jahrmärkten ihre Pfefferkuchenwaren in Kamenz anzubieten. Durch diese geschichtsträchtige Verbindung einigten sich die Städte Kamenz und Pulsnitz fortan gemeinsam, den Schwestern im Kloster das schmackhafte Geschenk zu bringen.

Für die neue Pulsnitzer Bürgermeisterin war dies der erste Termin im Kloster St. Marienstern. „Ich freue mich riesig, einmal hier bei Ihnen sein zu dürfen und diese Tradition fortführen zu können“, unterstrich sie. Und verriet: „Sonst komme ich immer privat beim Osterreiten oder zum Klosterfest vorbei, doch der heutige Tag ist wirklich etwas Besonderes“, schwärmt Barbara Lüke.

Wobei die Pfefferkuchen-Gabe nicht nur eine traditionelle Pflicht sein soll! Es ist auch ein Dank für ihre Arbeit, macht Sören Tenne klar. Äbtissin Philippa Kraft dankte den Spendern: „Die Pfefferkuchen sind jedes Jahr ein geschmacklicher Höhepunkt und werden auch in unseren Werkstätten liebend gern verzehrt.“

