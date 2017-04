„Pfefferkuchen – die gebe ich mir mal heute“ DSDS-Sänger Pietro Lombardi war der Stargast der Kamenzer Messe. Die SZ hat ihn getroffen.

Er wurde besonders oft abgelichtet: Pietro Lombardi (2.v.r.) war der Star im Kulturprogramm der diesjährigen Kreismesse WIR in Kamenz und blieb auch zu einer Autogrammstunde. © René Plaul

Er ist sympathisch, cool, bodenständig und kann die Massen begeistern. Der ehemalige Gewinner von „Deutschland sucht den Superstar“ Pietro Lombardi zog am Sonnabend besonders viele Jugendliche in die Kamenzer Messe. Lange Schlangen bildeten sich vor der Bühne, nachdem das Konzert beendet war. Alle wollten ein Autogramm oder ein Selfie mit ihm. SZ-Jugendredakteur Michael Tischer hat den 24-Jährigen vor seinem Auftritt getroffen.

Pietro Lombardi, viele Ihrer Fans werden Sie auch heute nicht im Stich lassen. Obwohl der Termin gar nicht in Ihrem Online-Terminkalender zu finden war. Was ist der Grund dafür?

Gute Frage! Ich weiß gar nicht , ist der nicht eingetragen? Ich mache meine Facebook-Seite und so alles selber. Haben wir leider vergessen, wahrscheinlich. Was soll man machen, Bruderherz (lacht)?

Warum gerade Kamenz? Wie sind Sie zum Auftritt gekommen?

Ich wurde angefragt. Ich entscheide zusammen mit meinem Manager, ob wir das machen. Und obwohl es stressig ist, habe ich mich auch dafür entschieden. Ich muss danach direkt nach Frankfurt zum nächsten Auftritt und das sind ja ein paar Kilometer. Aber: Alles für die Arbeit, ne?

Verbinden Sie etwas mit der Region?

Wenn ich ehrlich bin, bin ich das erste Mal hier. Deswegen ist es auch was ganz Besonderes. Gibt’s hier irgendwelche Sehenswürdigkeiten, die man sehen muss?

Ja, Sehenswürdigkeiten gibt es viele. Sie kennen aber vielleicht Pulsnitzer Pfefferkuchen, die gibt’s auf der Messe.

Echt? Die gebe ich mir mal heute. Also richtig Pfeffer so, auch Pfeffergeschmack? Lass mal den Pfefferkuchen weg. Gibt’s hier auch Käsekuchen?

Den gibt’s hier auch bestimmt.

Echt. Wohoo. – Wie alt bist du, wenn ich fragen darf?

Ich bin 15.

Respekt, Mann. Immer fleißig sein.

Wie gehen Sie mit Lampenfieber um?

Also so krasses Lampenfieber habe ich gar nicht. Ich mache das, was ich liebe und da bin ich eigentlich ziemlich entspannt. Aber trotzdem, klar, bevor es auf die Bühne geht, da pocht das Herz schon so ein bisschen. Aber ab dem Moment, wo die Musik angeht, da ist es eigentlich vorbei.

Sie teilen vieles mit ihren Fans auf Facebook. Wann ist für Sie aber ein Punkt erreicht, an dem ein Fan zu weit geht?

Wenn er mich küsst. Nein, also ich bin eigentlich offen für alles. Aber so richtig Stalking ist natürlich schon doof. Wenn er vor der Haustür die ganze Nacht klingelt. Habe ich auch schon gehabt.

Gespräch: Michael Tischer, SZ-Jugendredaktion

