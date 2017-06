Pfefferkuchen-Allianz geplant Die Museen in Pulsnitz und Weißenberg wollen zusammenrücken. Sonst fließen keine Fördermittel mehr.

Die Pulsnitzer Kultur- und Tourismusgesellschaft mit dem Pfefferkuchenmuseum ist stark auf Fördermittel angewiesen. Über neue Konzepte wird diskutiert. Der Pfefferkuchen als Alleinstellungsmerkmal soll mehr Bedeutung erhalten. © Matthias Schumann

Pfefferkuchenduft liegt in Pulsnitz immer in der Luft. Nicht nur wegen der neun Pfefferkuchenbäckereien. Im Museum Pfefferkuchenschauwerkstatt ist auch in diesen Tagen Betrieb. Besuchergruppen tauchen ein in die Welt der Pfefferkuchen und kneten auch mal selbst den Teig für das Pulsnitzer Traditionsgebäck. Die Besucher spülen etwas Geld in die Kasse der städtischen Pulsnitzer Kultur- und Tourismusgesellschaft.

Das kann sie gebrauchen. Denn sie hängt weitgehend am Tropf von Zuschüssen. Die Gesellschaft muss sich Gedanken über ihre Ausrichtung machen. Das stellte jetzt auch der externe Wirtschaftsprüfer fest. Grundsätzlich gab er der Gesellschaft ein gutes Zeugnis. Die Liquidität sei hervorragend. Über vier Jahre habe sie ein positives Ergebnis erwirtschaftet mit einem Überschuss von 6 100 Euro im Jahr 2016. Im Vorjahr waren es aber noch 13 000 Euro. Unter dem Dach der Kulturgesellschaft befinden sich neben dem Museumsbereich auch das Marktwesen, das Tourismusmanagement und die Bibliothek. Die habe 2016 einen Aufschwung genommen, so Prüfer Dirk Urban. Die Entleihungen seien um 35 Prozent gestiegen. Urban hob auch die zwei Sonderausstellungen und die Arbeit zur Neuordnung des Stadtarchives hervor. Weniger schön: Die Besucherzahl der Museen ist um 15 Prozent gesunken. Allerdings stehe Pulsnitz mit einem Schwund nicht allein, relativierte er. Machte aber auch auf einige Risiken aufmerksam: Mit 266 000 Euro habe die Gesellschaft gewirtschaftet und auch Einnahmen aus dem Marktwesen, über Eintrittsgelder und Bibliotheksgebühren generieren können. 66 Prozent der Einnahmen, deutlich über die Hälfte, seien aber Fördermittel, von denen der Betrieb abhängig sei. Sollten die bröckeln, sei es für den Fortbestand kritisch. Unter diesen Bedingungen sei über die strategische Ausrichtung des Betriebs zu reden. Diesen Wink hat die Stadt wohl auch schon vom Kulturraum als Förderinstitution in Ostsachen erhalten – als einer der Fördermittelquellen, neben der Stadt.

Konzept wird erarbeitet

Dort sei man derzeit dabei „ein Konzept zu stricken“, heißt es. Die stärkere Spezialisierung auf das Thema Pfefferkuchen ist dabei der Kern und soll ausgebaut werden. Um sich mit dem Alleinstellungsmerkmal Pfefferkuchen zu profilieren und die Förderung durch den Kulturraum zu sichern. Die Stärken auszubauen, dabei soll auch eine Partnerschaft helfen. In Weißenberg bei Bautzen gibt es das Museum „Alte Pfefferküchlerei“. Dort ist die Situation ähnlich und schon klar: Das Museum soll stärker mit dem in Pulsnitz zusammenarbeiten, wie zu vernehmen war. Sonst versiege eine Geldquelle, die vom Kulturraum. In Weißenberg werde schon seit Jahren um den Erhalt des kleinen Museums am Markt der Stadt gerungen. Der Verein, der die Alte Pfefferküchlerei betreibt, und die Stadt können nur einen Teil des nötigen Geldes aufbringen. Auch in dem Fall sind Fördermittel des Kulturraums existenzielle Voraussetzung für die Zukunft. Und die solle es ab 2019 wohl nur noch geben, wenn das Museum in Weißenberg und das Pfefferkuchenmuseum in Pulsnitz die Allianz suchen. Dafür wird ein Konzept erarbeitet, so Andreas Eßlinger vom Weißenberger Vereinsvorstand. Auch der Pulsnitzer Chef der Kulturgesellschaft, Andreas Jürgel, kündigte bereits an, dass die Museen enger zusammenrücken wollen.

Die Häuser künftig gemeinsam zu betreiben, werde wegen der Entfernung und der unterschiedlichen Struktur nicht funktionieren, schätzt Eßlinger allerdings ein. Man wolle aber vor allem bei Sonderausstellungen und museumspädagogischen Angeboten zusammenarbeiten. Auch zum Tag der Sachsen im September in Löbau wollen sich beide Häuser präsentieren. Künftig sollen gemeinsam anderthalb Stellen mit Fachpersonal besetzt werden. Die beiden Einrichtungen würden sich dann für maximal 24 Wochenstunden einen Museumspädagogen suchen. Es müsse allerdings gesichert sein, dass die Stelle langfristig finanzierbar ist, heißt es. So könnte die Pfefferkuchen-Allianz aussehen. Und die Pulsnitzer Ex-Chefin des Pfefferkuchenmuseums, Sabine Schubert, wusste es eigentlich schon längst; „Der Pfefferkuchen ist ein Pfund, mit dem man noch viel mehr wuchern könnte“, ließ sie einmal wissen. Schließlich sei Pulsnitz mit seinen Pfefferküchlereien einzigartig auf der Welt. Das erfahren natürlich auch die Besucher, deren Zahlen wieder steigen sollen.

zur Startseite