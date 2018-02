„Pfeffer, du alte Krachlatte“ Seine offene Art hat Michael Rösch viele Fans beschert – auch auf Facebook. Dort gibt es spezielle olympische Einblicke.

Michael Rösch, hier beim Training in Pyeongchang, erzählt mit seinem Gewehr eine ganz besondere Geschichte. © dpa

Altenberg. Michael Rösch galt noch nie als schmallippiger Vertreter der Biathlon-Zunft. Markige Sprüche, das Herz auf der Zunge – was in den Augen mancher Kritiker zeitweise als fehlende Ernsthaftigkeit ausgelegt wurde, brachte dem Altenberger zugleich viele Sympathien innerhalb der großen Fanszene der Skijäger. Seine Anhänger blieben dem 2006er-Olympiasieger über all die Jahre treu, auch seine schwierige Zeit mitsamt Verbandswechsel nach Belgien standen sie mit ihm durch. Und teilten die Freude, als es der mittlerweile 34-Jährige noch einmal zu den Olympischen Spielen schaffte.

Rösch selbst hat dazu beigetragen, dass seine Anhänger auch abseits der Fernsehkameras – die in Deutschland vorrangig auf seine ehemaligen Teamkollegen gerichtet sind – nah an seiner Karriere dranbleiben konnten. Seit vielen Jahren besitzt er eine professionell gestaltete Homepage, ist zudem fleißiger Chronist seines Lebensweges in den sozialen Netzwerken. Mehr als ein Dutzend Beiträge alleine seit Ende Januar hat Rösch etwa auf Facebook mit der Welt geteilt. Man kann ihn sehen beim Besuch in einer Dresdner Grundschule, beim letzten Barbier-Termin vor dem Abflug nach Pyeongchang. Auch das Bekleben seines Gewehrschaftes mit den Fotos von all jenen, die per Schwarmfinanzierung seine Olympia-Teilnahme erst ermöglichten, ist dokumentiert. Über das Internet hatte Rösch um finanzielle Unterstützung für seine Saison gebeten. Mehr als 20 000 Euro kamen zusammen. Die Menschen mögen Rösch, er dankt es ihnen – auch durch virtuelle Nähe.

Für Spitzensportler ist die Präsenz im Netz und den sozialen Medien längst wesentlicher Bestandteil des Berufes. Die Möglichkeit, Fans direkt und ohne einen klassischen Vermittler wie Fernseh- oder Printmedien anzusprechen, macht aus dem individuellen Online-Auftritt ein mächtiges Marketing-Werkzeug. Der Wert eines Athleten für potenzielle Sponsoren bemisst sich nicht zuletzt an seinen Freunden bei Facebook, Followern bei Twitter und Likes bei Instagram. Nicht wenige Sportler richten ihr Verhalten in den Netzwerken auch danach, ihren Marktwert zu optimieren.

Ganz nah dran

Wer Michael Rösch bei Facebook folgt, wird allerdings zu anderen Schlüssen kommen. Mehr als 17 000 Menschen haben seinen Kanal abonniert, der sich tatsächlich eher wie ein virtuelles Tagebuch liest. Über 30 Fotos postete Rösch nach seiner Ankunft in Südkorea, ermöglichte Blicke ins olympische Dorf und seine Ausflüge in Pyeongchang und Umgebung. Auch erfährt seine Anhängerschar, wie er sein Smartphone verlor und wiederfand. Selbst sein Bett hat Rösch abgelichtet. Viel mehr Nähe kann ein Fan aus Tausenden Kilometern Entfernung kaum haben.

Und eins ist klar: Seine Unterstützer hat der Altenberger im Hinterkopf. Am Tag der Abreise sprach er sie direkt an: „18.30 Uhr fliege ich, dank EUCH, zu den Olympischen Spielen. 12 Jahre musste ich für diesen Moment kämpfen, aber das KÄMPFEN hat sich gelohnt. Danke an alle, die an mich geglaubt und mich immer unterstützt haben.“ In seinen Kommentaren zu den eigenen Leistungen in Südkorea legt Rösch wiederum gewissermaßen seinen Unterstützern gegenüber Rechenschaft ab. So sei das Einzelrennen eine „herbe Klatsche“ gewesen, das Verpassen des Massenstarts eine große Enttäuschung. „Jetzt mache ich das, was ich am besten kann – weiterkämpfen.“ Und auch diese Nachricht endet nicht ohne einen Gruß an seine Unterstützer: „Danke an ALLE für diese lange, schöne, harte Reise.“

Unverstellte Selbstkritik, verbunden mit der Attitüde, sich nicht unterkriegen zu lassen – es ist diese Mischung, die Rösch so viele Sympathien eingebracht hat. Ergänzt natürlich um sein lockeres Mundwerk. Als Arnd Peiffer im Sprint zu Gold lief, haute Rösch bei Facebook mal wieder einen raus: „Hach Pfeffer, alte Krachlatte. Ich freu mich so sehr für dich.“ Mehr als 3 000 Gefällt-Mir-Klicks gab es dafür. Ob online oder in echt – viele dürften sich gleichfalls freuen, wenn das Unikum Rösch noch ein paar Jahre an seine Karriere dranhängen würde.

