Pfarrstellen weiterhin unbesetzt Mangels Bewerbern denkt die Landeskirche fürs Oberland nun über eine Alternative nach.

Pfarrer Joachim Rasch aus Bischofswerda hat für die vakanten Stellen un Schmölln und Putzkau die Vertretung übernommen. © Steffen Unger

Die Pfarrstelle für Steinigtwolmsdorf und Weifa bleibt weiterhin vakant. Auch auf eine zweite Ausschreibung hin gab es keine Bewerbung, sagte Matthias Oelke, Pressesprecher des Evangelisch-Lutherischen Landeskirchenamtes, auf Anfrage. Nun werde über eine mögliche Entsendung beraten. Dafür käme ein junger Theologe nach dem Vikariat in Frage. Er würde in diesem Fall befristet im Oberland eingesetzt. Momentan hat Neukirchs Pfarrer Jörg Briesovsky die Vakanzvertretung. Seit Jahresbeginn sind beide Kirchgemeinden ohnehin Schwestern. Das heißt, die Gemeinde in Steinigtwolmsdorf wird von Neukirch aus mit verwaltet.

Auch für die freie Pfarrstelle in Schmölln und Putzkau fand sich bei einer ersten Ausschreibung kein Bewerber. Jetzt prüfe das Landeskirchenamt eine zweite Ausschreibung, sagte Matthias Oelke. Beide Kirchgemeinden werden seit Januar von Bischofswerda aus verwaltet. Pfarrer Joachim Rasch hat in diesem Fall die Vertretung übernommen. (SZ)

