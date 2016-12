Pfarrstelle ist erneut ausgeschrieben

Die Suche nach einem neuen Pfarrer für Altenberg zieht sich hin. Eine erste Ausschreibung der Stelle im Amtsblatt der Landeskirche hat im Oktober keinen Erfolg gebracht. Es gab eine Anfrage eines Interessenten, aber keine Bewerbung, teilte Norbert Stefan mit. Er ist der Vorsitzende des Kirchenvorstands Altenberg-Schellerhau.

Derzeit ist die Stelle ein weiteres Mal ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist läuft bis 20. Januar 2017. Die Stelle in Altenberg ist seit August unbesetzt. Damals wechselte Pfarrerin Sabine Hacker von Altenberg nach Lugau-Niederwürschnitz im Kirchbezirk Annaberg. Norbert Stefan hofft, dass sie Bewerber für die Aufgabe in Altenberg finden. Allerdings war es auch bei der früheren Besetzung von Pfarrstellen schon so, dass am Ende die Landeskirche Pfarrer nach Altenberg entsandt hat. Berufsanfänger beispielsweise können sich nicht frei bewerben, sondern ihnen wird von der Kirchenverwaltung eine Stelle zugewiesen. Der künftige Pfarrer von Altenberg soll mit seinem Geisinger Kollegen die vier Gemeinden Altenberg-Schellerhau, Fürstenwalde-Fürstenau, Geising sowie Lauenstein-Liebenau betreuen. (SZ/fh)

