Pfarrgarten wird zur Zeltstadt Etwa 70 Mädchen und Jungen werden bei der Religiösen Kinderwoche in Bischofswerda erwartet.Für sie gibt es spannende Aktionen.

Immer viel Spaß – die Religiöse Kinderwoche hat in Bischofswerda Tradition. © Archivfoto: Regina Berger

Rund 70 Mädchen und Jungen aus der Region werden in der letzten Ferienwoche vom 31. Juli bis zum 4. August zur Religiösen Kinderwoche in Bischofswerda erwartet. Betreut werden sie von rund 30 Jugendlichen – teils Schüler und Studenten, teils Berufstätige, die für diese Woche extra Urlaub nehmen. Ausgerichtet wird die Kinderwoche von der katholischen St.-Benno-Gemeinde in Bischofswerda. Unter dem Motto „Miteinander zum Geschenk“ erwarten die Kinder viele gemeinsame Unternehmungen im Pfarrgarten an der Johann-Sebastian-Bach-Straße sowie in der Stadt und deren näherer Umgebung. Unter anderem Gemeinschaftsspiele, eine Exkursion und ein Geländespiel sind geplant. Ein Großteil der Kinder übernachtet in der Woche im Pfarrgarten – für sie ein besonderes Erlebnis. Der Pfarrgarten hinterm Lutherpark wird dafür wieder zu einer Zeltstadt.

Die Wurzeln der Religiösen Kinderwoche liegen in der DDR-Zeit. Katholische Christen organisierten diese Ferienbetreuung als Alternative zu staatlichen und betrieblichen Ferienlagern. In Bischofswerda wurde diese Tradition auch nach der Wende von 1989/90 beibehalten. (SZ)

