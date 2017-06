Pfarrer stellt sich vor Das Kirchspiel Glashütte könnte einen weiteren Seelsorger bekommen. Der kommt am Sonntag schon mal zum Gottesdienst.

Uwe Liewald (49) bewirbt sich am Sonntag um die Pfarrstelle in Glashütte. Diese könnte er im Oktober antreten. © Foto: privat

Das Kirchspiel Glashütte kann sich Hoffnung machen, einen weiteren Pfarrer zu bekommen. Am Sonntag stellt sich mit Uwe Liewald ein Anwärter auf die Glashütter Stelle vor. „Er wird die Predigt zur Jubelkonfirmation halten“, sagt Reinhardtsgrimmas Pfarrer Johannes Keller, der die erste Pfarrstelle im Kirchspiel inne hat. Das Thema der Predigt sei Uwe Liewald freigestellt. Nach dem Gottesdienst haben die Gläubigen die Chance, dem Pfarrer Fragen zu stellen. Dazu wird es eine Gesprächsrunde im Pfarrhaus geben.

Ob Uwe Liewald die Stelle bekommt, hängt vor allem vom Kirchenvorstand ab. Votiert er für den Anwärter, könnte dieser noch in diesem Jahr die Stelle in Glashütte antreten. Diese ist nach dem endgültigen Ausscheiden von Pfarrer Thomas Günther seit dem Dezember 2016 frei. Krankheitsbedingt war Günther seit dem Frühjahr 2015 nicht mehr als Pfarrer im Kirchspiel tätig. In den letzten Monaten half der Dresdener Pfarrer Markus Manzer aus.

Uwe Liewald ist seit 2002 als Pfarrer tätig. Seine ersten Pfarrstellen hatte er in Tannenberg und Sehma. Seit 2013 ist er als Pfarrer in Weixdorf bei Dresden. „Ich habe mich in Glashütte beworben, weil das Landeskirchenamt mich darum gebeten hat, dorthin zu gehen“, sagt er. Seine familiäre Trennungssituation ließ in ihm den Entschluss reifen, an anderem Ort einen neuen Anfang zu wagen. (SZ/mb)

Jubelkonfirmation in der Glashütter St.-Wolfgang-Kirche am Sonntag, 11. Juni, 10.30 Uhr

zur Startseite