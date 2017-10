Pfarrer spielt den Bass bei Folx Der Rothenburger Daniel Schmidt kommt durch die Liebe zu Irland zur Musik. Jetzt klimpert er auf der Whiskybox.

Sie sind aus der Gruppe Rinser of Winds hervorgegangen und treten jetzt als Folx auf: Sabine Thierbach, Michael Laudeley, Matthias Ryndak und Daniel Schmidt (von links). Der Rothenburger Pfarrer macht seit gut einem Jahr mit und fühlt sich bei Irish Folk, klassischen Gospels, Country- und Westernmusik gut aufgehoben. © PR

Daniel Schmidt ist ein freundlicher junger Mann. Muss er auch sein, denn er ist Pfarrer. Als solcher geht er gern auf Menschen zu, spricht mit ihnen sozusagen über „Gott und die Welt“. Und er kümmert sich um die Jugendlichen in seiner Gemeinde. Die hatten zum traditionellen Jugenddankopfergottesdienst im vergangenen Jahr eine Band eingeladen, die moderne Weihnachtslieder spielen sollte. Rinser of Winds erschien und spielte „So war der Herr Jesus geboren“ in Rothenburg. „Anschließend saßen wir natürlich noch beisammen und ich lernte Matthias Ryndak näher kennen, de r– genau wie ich – eine Vorliebe für Irland und Schottland hat“, erinnert sich Schmidt. Was folgte, war einige Zeit später ein gemeinsamer Pub-Abend im Pfarramt der Neißestadt. „Mehr als 100 Leute wollten Näheres über unsere landschaftliche Vorliebe erfahren.“ Natürlich gab‘s auch jede Menge Musik zu dem Reisebericht.

Durch seine Freundschaft mit dem Nieskyer Instrumentenbauer hörte Schmidt auch von den Besetzungsproblemen in der Band. „Als ich gefragt wurde, ob ich mitmachen wolle, war ich dann aber doch ziemlich überrascht.“ Denn er sei absoluter Laienmusiker, habe sich das Gitarrenspiel nur im Selbstversuch beigebracht. „Tuba und anderes tiefe Blech habe ich früher mal gelernt, aber das war bei der Gruppe aktuell weniger gefragt.“

Die Überzeugungsarbeit zeigte dennoch Wirkung – und so mischt Daniel Schmidt seit einem Jahr mit. Nicht mehr bei Rinser of Winds, sondern bei Folx, wie sich die Formation jetzt nennt. „Natürlich ist es nicht ganz leicht, Beruf und Hobby unter einen Hut zu bringen. Abends Mugge und am nächsten Morgen Gottesdienst – das darf man nicht übertreiben.“ Und so steht der Rothenburger Pfarrer im Jahr nur bei fünf bis sechs Auftritten im Scheinwerferlicht. Zuletzt waren er und seine Kollegen Sabine Thierbach, Michael Laudeley und Matthias Ryndak beim Kneipenfestival in Görlitz zu erleben. „Für mich ist das ein absoluter Spaß, die anderen drei betreiben das noch professioneller. Aber solange ich nicht allzu schief spiele, mache ich eben mit“, schmunzelt Schmidt. Dabei ist ihm die Musik von Folx gar nicht so fremd. Irish Folk, klassische Gospels, Country- und Westernstücke – „viele bekannte Sachen, bei denen die Leute mitgehen können“, beschreibt der 39-Jährige das Repertoire. Folx lebe von der Interaktion mit dem Publikum, von ein paar lockeren Sprüchen zwischendurch und der Freude am Musizieren. „Das merken die Leute, wenn sie uns sehen“, ist Schmidt sicher.

Und er macht noch mit etwas anderem auf sich aufmerksam: Bevor der Rothenburger Pfarrer in der Band mitmachen durfte, bekam er ein neues Instrument „auf den Leib geschneidert“. Instrumentenbauer Ryndak griff in sein Reservoir an außergewöhnlichen Bau- und Zubehörteilen und zauberte eine Whiskybox hervor. Darauf spielt Daniel Schmidt seitdem den Bass. „Das geht so gut, dass ich selber verwundert bin. Aber Matthias hat schon die wundersamsten Dinge gebaut.“

Damit das Zusammenspiel der vier Bandmitglieder passt, treffen sie sich jeden zweiten Freitag zum gemeinsamen Üben. Dann werden nicht nur die Instrumente malträtiert, sondern auch die eigenen Stimmen. „Natürlich singen wir alle vier. Wir wollen dem Publikum doch etwas bieten“, lobt Schmidt die Folxschen Sangeskünste.

Zu bewundern sind sie in diesem Jahr allerdings nur noch bei geschlossenen Veranstaltungen, 2018 dann auch wieder öffentlich. Unter anderem im Februar bei einem weiteren Pub-Abend im Pfarramt von Rothenburg. Dann soll es voraussichtlich um eine Reise in die Ukraine gehen. Aber auch beim Kneipenfestival in Görlitz stehen die Musiker wieder auf der Bühne. Die Organisatoren waren vom ersten Auftritt so begeistert, dass sie für nächstes Jahr gleich wieder angefragt haben.

Wer Folx in den nächsten Monaten nicht live erleben kann, darf sich in Kürze auf ein Extra-Bonbon freuen: Acht Stücke und etwas Bonus-Material gibt es auf einem Album, das bald in kleiner Auflage erscheint. Zu haben wird die CD dann auch im Rothenburger Pfarramt sein.

