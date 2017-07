Pfarrer in den Dolomiten abgestürzt Matthias Spindler war in Osttirol wandern. Ein Alpinist fand ihn am Freitag tödlich verunglückt.

Matthias Spindler war Pfarrer für Ebersbach und Reinersdorf. © Brühl

Ebersbach. In der Kirchgemeinde Ebersbach-Reinersdorf und darüber hinaus herrscht große Bestürzung. Am Sonntag musste Pfarrerin Waffenschmidt aus Lampertswalde, die die Vertretung im Gottesdienst inne hatte, den Tod von Pfarrer Matthias Spindler bekannt geben. Spindler war in Osttirol zum Wanderurlaub. Dort ist er laut österreichischer Medienberichte in den Lienzer Dolomiten abgestürzt. Ein Bergsteiger fand ihn am Samstag bei seiner Klettertour und setzte einen Notruf ab. Matthias Spindler wurde mit dem Notarzthubschrauber geborgen. Wie die örtliche Polizei mitteilte, sei der 59-Jährige bereits am Freitagvormittag auf dem Weg von der Karlsbader Hütte zur Kerschbaumer Alm wenige Meter unterhalb des Gipfels abgestürzt. Er soll in einer Höhe von rund 2330 Metern tödliche Kopfverletzungen erlitten haben.

Er war ein geübter Wanderer

Die Großenhainer Polizei informierte die Frau des Ebersbacher Pfarrers schon am Sonnabendvormittag, wie die in der Nachbarschaft wohnende Kirchvorsteherin Andrea Kühne-Oelsner berichtet. Ina Spindler hätte die schlimme Nachricht gefasst aufgenommen. Aber sie sei sehr geschockt gewesen. Matthias Spindler ist eigentlich ein erfahrener Wanderer, sein ganzes Leben lang sei er im Urlaub gewandert. Erst im Januar hatte er bei einem Gemeindeabend der Martinskirchgemeinde Lampertswalde über seine Wanderungen unter dem Motto „Mittelgebirge – kein Mittelmaß“ mit Bildern und Erlebnissen berichtet.

Nun ist die Trauer nicht nur in Ebersbach groß. Matthias Spindler war beliebt und geachtet auch unter den Einwohnern, die nicht zur Kirchgemeinde gehören. „Die älteren Leute brauchten einen Stuhl, als sie von dem Unglück hörten“, so Andrea Kühne-Oelsner. „Wir sind alle tief betroffen“, so Pfarramtsmitarbeiterin Annerose Hausmann.

Noch diese Woche hätte Matthias Spindler Urlaub gehabt. Nun muss sein Leichnam von Österreich nach Ebersbach überführt werden. Am gestrigen Abend kamen die Kirchenvorstände aus Ebersbach und Reinersdorf zu einer Sondersitzung zusammen, um die nötigen weiteren Schritte zu besprechen. Superintendent Andreas Beuchel kann erst heute nach Ebersbach kommen, um die Vakanzvertretung zu regeln, da er bis zum gestrigen Montag noch selbst im Urlaub war.

Ein tragischer Schicksalsschlag

Zwölf Jahre war Matthias Spindler Pfarrer in Ebersbach. Sein Tod reißt eine weitere Lücke in die bereits dünne Decke der Pfarrstellenbesetzung. Für das Nachbarkirchspiel Bärnsdorf-Naunhof suchte Matthias Spindler selbst schon einen Nachfolger. „Wir können es noch gar nicht verstehen, das ist ein tragisches Schicksal“, so die Reaktion aus der Kirchenbezirksleitung.

„Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich oft eine andere. Auch im übertragenen Sinn.“ Das schrieb Pfarrer Spindler vor einiger Zeit in einem Beitrag für die Kirchenseite. Wie wird es also ohne ihn weitergehen? „Alles, was zu hoffen und zu planen war, zerbricht am verriegelten Tor des Todes.“

Matthias Spindler hatte versucht, mit zahlreichen Veranstaltungen, vor allem musikalischen, auch Nichtchristen neugierig zu machen auf Kirche. Damit war er erfolgreich. Wie auch seine Frau sang der Ebersbacher selbst leidenschaftlich gern.

„Er war ein sehr guter Pfarrer, der seine Arbeit geliebt hat, ein Ruhepol in der Gemeinde“, sagt Superintendent Andreas Beuchel. Telefonisch war er über Spindlers Tod informiert worden. Andreas Beuchel ist dankbar für den Dienst, den Matthias Spindler in seiner Gemeinde leistete. Wie schrieb der Pfarrer doch in einer Osterbotschaft: „Noch kann das biologische Sterben uns als Menschen schmerzlich voneinander trennen. Doch seine letzte Macht hat der Tod eingebüßt. Uns aus Gottes Händen zu reißen, steht ihm nicht mehr zu.“

