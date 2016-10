Pfadfinder mit Magenproblemen gerettet Eine Gruppe Pfadfinder musste mit Magen-Darm-Problemen von der Bergwacht in der Sächsischen Schweiz gerettet werden.

© Marko Förster

Zu einem Einsatz der Bergwacht Bad Schandau und des Rettungsdienstes kam es in der Nacht zum Dienstag in den Affensteinen. Eine Gruppe Pfadfinder wollte in der Boofe unterhalb vom Wilden Kopf übernachten. Vier von sechs Personen der Pfadfindergruppe, im Alter zwischen 12 und 25 Jahren, aus Bad Segeberg, klagten über starke Magen-Darm-Probleme und mussten sich übergeben. Die Retter der Bergwacht wurden gegen 23.35 Uhr alarmiert und fuhren zu der betroffenen Gruppe. Einem erwachsenen Begleiter ging es so schlecht, dass er nicht mehr laufen konnte. Er wurde in einer Schleifkorbtrage rund 30 Meter im steilen Gelände abgelassen. Alle sechs Pfadfinder wurden an der unteren Affensteinpromenade dem Rettungsdienst und Notarzt vorgestellt. Sie wurden in die Kliniken von Sebnitz und Pirna gebracht. Im Einsatz waren die Bergwacht von Bad Schandau mit sechs Kameraden und zwei Fahrzeugen, ein Notarzt aus Neustadt sowie drei Rettungswagen aus Sebnitz, Bad Schandau und Pirna. Möglicherweise hatten die Pfadfinder abgefülltes Wasser aus einem Bach in der Nähe getrunken und deswegen Magen-Darm-Probleme. Der Einsatz war gegen 2 Uhr beendet. (mf)

