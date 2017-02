Peugeot rutscht unter Laster

Hubschrauber kontrolliert Verkehr auf der A 4 Bautzen. Am Dienstagvormittag nutzte die Verkehrspolizeiinspektion der Polizeidirektion das gute Flugwetter für eine unfallverhütende Verkehrskontrolle. Ein Polizeihubschrauber der Bereitschaftspolizei patrouillierte zwischen Hermsdorf und Görlitz über der Autobahn. Dabei wurden fünf Fälle festgestellt, dass Laster nicht den geforderten Sicherheitsabstand von 50 Metern einhielten. Mit Streifenwagen wurden die betroffenen dann zum nächsten Parkplatz geleitet. In vier dieser Fälle blieb es bei einem Bußgeld von 80 Euro. Bei der Kontrolle eines 62-jährigen Fahrers fiel jedoch auf, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

Raser im Autobahntunnel erwischt Nieder Seifersdorf. Mit 60 Stundenkilometern mehr als erlaubt fuhr ein 54-jähriger Fahrer am Dienstagnachmittag durch den Autobahntunnel Königshainer Berge. Zulässig ist hier Tempo 80. Was er nicht wusste: Eine Streife der Autobahnpolizei folgte ihm in einem zivilen VW Golf und filmte ihn dabei. Auf dem nächsten Parkplatz wurde er gestoppt, und ihm wurde eröffnet, dass er mit einem einmonatigen Fahrverbot, 240 Euro Bußgeld und zwei Punkten rechnen muss.

Ohne Fahrerlaubnis erwischt Großröhrsdorf. Bei der Kontrolle eines Mopedfahrers in der Bischofswerdaer Straße stellte sich heraus, dass der 23-Jährige keine Fahrerlaubnis hat. Er hat nun sein Strafverfahren am Hals und bekommt demnächst Post vom Staatsanwalt.

Heiße Asche sorgt für Feuer Radeberg. Am frühen Mittwochmorgen sind in Großerkmannsdorf Feuerwehr und Polizei zu einem Grundstück am Winkelweg geeilt. Auf dem Areal brannte eine Mülltonne. Der 52-jährige Eigentümer hatte am Vorabend offenbar heiße Asche in den Behälter gefüllt. Die Freiwillige Feuerwehr löschte die Glutreste schnell ab. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wurde noch nicht beziffert. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Kamenz hat die Ermittlungen zum Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

Mit Tischbein am Kopf verletzt Kamenz. In einer Wohnung an der Schillstraße in Kamenz sind in der Nacht zu Mittwoch die Mieter tätlich in Streit geraten. Dabei wurde ein 30-jähriger Mann mit einem Tischbein am Kopf verletzt und anschließend in einem Krankenhaus behandelt. Ob für die Wunde seine acht Jahre ältere Lebensgefährtin oder eine andere, derzeit noch unbekannte Person verantwortlich war, wird der Kriminaldienst des örtlichen Reviers ermitteln. Die Untersuchungen zu der gefährlichen Körperverletzung dauern an.