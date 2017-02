Peugeot rutscht unter Laster Ein 86-Jähriger wird bei einem Unfall schwer verletzt. Die tiefstehende Sonne wurde ihm zum Verhängnis.

Bei dem Unfall bohrte sich die Heckklappe des Lasters in die Frontscheibe der Peugeot. © Rocci Klein

Ein schwerer Auffahrunfall hat sich am Dienstagmorgen auf der Belmsdorfer Straße in Bischofswerda ereignet. Ein 86-Jähriger ist 8.15 Uhr mit seinem Peugeot unter einen parkenden Laster gerutscht. Er war offenbar durch die tief stehende Morgensonne geblendet worden. Dabei bohrte sich die geöffnete Heckklappe des Lkw durch die Frontscheibe des Peugeots und verletzte den Rentner schwer. Er musste mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch ein Hund der im Fahrzeug saß, wurde durch das Fahrzeug geschleudert. Die Belmsdorfer Straße war in Höhe des Sägewerkes für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Bischofswerda war mit acht Kameraden vor Ort und reinigte die Straße. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von insgesamt etwa 11.500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. (szo)

