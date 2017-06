Peugeot kracht gegen Baum Eine Frau will ein Wildtier nicht überfahren. Das Ausweichmanöver wird der 34-Jährigen zum Verhängnis.

Der Unfallwagen im Blaulicht: Bei dem Aufprall wurde die Front demoliert. © Marko Förster

Kurz vor Mitternacht fuhr am Montag eine 34-jährige Peugeotfahrerin bergauf von Pirna-Rottwerndorf in Richtung Goes. Als plötzlich ein Fuchs oder Dachs vor den Kleinwagen sprang, wollte sie mit dem Peugeot 208 ausweichen. Dabei kam sie nach links von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Dabei verletzte sich die Frau schwer. Sie wurde ins Klinikum Pirna gebracht. Das Tier wurde von dem Auto nicht erfasst und verschwand. Der Schaden am 16 Monate alten Peugeot beträgt 6000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt, die Polizei ermittelt.

Polizeibericht vom Dienstag zurück 1 von 4 weiter Motorradfahrer schwer verletzt Hohnstein. Am Montagabend ist ein Motorradfahrer (39) bei einem Verkehrsunfall auf der Wartenbergstraße schwer verletzt worden. Der Mann war mit einer Honda in Richtung Hocksteinschänke unterwegs. In einer Rechtskurve überholte er ein Auto, verlor daraufhin die Kontrolle über seine Maschine und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem Skoda Octavia (Fahrer 41) zusammen. Der 39-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 10000 Euro. Unfallzeugen gesucht Glashütte. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Donnerstag kurz nach 14 Uhr auf der S 178 zwischen Schlottwitz und Glashütte ereignet hatte. Eine 21-Jährige war mit einem silbergrauen Peugeot 206 auf der Strecke unterwegs, als ihr ausgangs einer Kurve vor dem Abzweig nach Rückenhain ein weißer Pritschenwagen entgegenkam. Dieser schnitt die Kurve und streifte den Peugeot. Dabei ging unter anderem dessen linker Außenspiegel zu Bruch. Die 21-Jährige wurde durch die offene Fensterscheibe von den Splittern getroffen und leicht verletzt. Der Lkw setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem gesuchten Pritschenwagen machen? Hinweise bitte an das Polizeirevier Dippoldiswalde oder unter 0351 4832233 an die Dresdner Polizei. E-Bike gestohlen Bad Schandau. Am Montagnachmittag stahlen Unbekannte ein E-Bike vom Marktplatz. Auch den Fahrradhelm ließen die Diebe mitgehen. Das Rad war mit einem Stahlseilschloss an einem Geländer gesichert. Der entstandene Schaden beträgt ca. 4300 Euro. Schleusung verhindert Breitenau. Am Montag konnten Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel auf der A17 bei Breitenau eine Schleusung verhindern. Kurz nach Mitternacht überprüften die Beamten auf dem Rastplatz Am Heidenholz einen Pkw Seat mit moldauischer Zulassung. Neben dem Fahrer, einem moldauischen Staatsangehörigen (28 Jahre), befanden sich noch drei weitere moldauische Staatsangehörige als Mitreisende im Fahrzeug. Im Rahmen der polizeilichen Einreisebefragungen stellte sich heraus, dass die moldauischen Staatsangehörigen (25, 29 und 44 Jahre) über nicht ausreichende Barmittel verfügten, zudem machten sie gegenüber den Beamten unglaubwürdige Angaben hinsichtlich ihres Reisezwecks hier in Deutschland. Im Reisegepäck fanden die Einsatzkräfte zudem auch gefälschte rumänische Dokumente auf, welche personalisiert auf zwei der Insassen ausgestellt waren. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Einschleusens von Ausländern und gegen die moldauischen Staatsangehörigen ein Ermittlungsverfahren wegen Verdacht der unerlaubten Einreise eingeleitet. Die vier Personen wurden nach Tschechien zurückgeschoben.

zur Startseite