Peugeot kracht gegen Baum Mehrere Stunden war die Verbindungsstraße zwischen Bad Gottleuba und Hellendorf gesperrt.

Vom Auto des Rentners blieb nicht viel übrig. © Repro: Marko Förster/Foto: FFW Bad Gottleuba

Bad Gottleuba.Ein schwerer Unfall ereignete sich am Montagnachmittag auf der Straße zwischen Bad Gottleuba in Richtung Hellendorf. Ein Rentner war mit einem Peugeot von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Ersthelfer holten ihn aus dem Fahrzeug und versorgten den Mann. Per Rettungswagen wurde er in die Uniklinik nach Dresden gebracht. 28 Kameraden der Feuerwehren von Bad Gottleuba, Berggießhübel und Börnersdorf waren im Einsatz. Sie sperrten zunächst die Straße ab und banden ausgelaufene Flüssigkeiten. Nach Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn wurde die Straße kurz nach 19:00 Uhr wieder freigegeben.

