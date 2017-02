Peugeot-Fahrer bei Unfall verletzt Bei einem Auffahrunfall auf der B 169 in Ostrau ist ein Autofahrer verletzt worden.

Bei einem Auffahrunfall auf der B 169 in Ostrau ist ein Autofahrer leicht verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz sagte, war der 47-Jährige am Mittwoch gegen 7.25 Uhr aus Riesa kommend in Richtung Ostrau unterwegs. An der Oschatzer Straße hielt der Peugeot-Fahrer verkehrsbedingt an, um nach links in diese abzubiegen. Ein hinter ihm fahrender Lkw bemerkte das offenbar zu spät und fuhr auf den Peugeot auf, wobei sich der Autofahrer leicht verletzte. Den entstandenen Sachschaden beziffern die Beamten auf rund 16 000 Euro. (DA).

zur Startseite