Petry bringt Blaue Wende nach Meißen

Im Restaurant Waldschlößchen in Meißen referierte die Ex-AfD-Chefin vor vielen leeren Stühlen - und manch enttäuschtem AfD-Anhänger.

Es war erst die zweite Station nach der Auftaktveranstaltung des Bürgerforums „Blaue Wende“ im hessischen Rodgau nahe Frankfurt, und dann ausgerechnet in Meißen: Im Restaurant Waldschlößchen stellten Frauke Petry, ihr Mann Marcus Pretzell sowie Uwe Wurlitzer, Kirsten Muster und andere ehemalige AfD-Mitglieder das Programm der neu gegründeten Partei Die Blauen und das dazugehörige Bürgerforum vor. Warum die Veranstaltung - eine von insgesamt drei, die im November in Sachsen stattfinden sollen - in der Porzellanstadt angesetzt war, erklärte Petry so: „Wir haben uns Meißen ausgesucht, weil wir hier viel unterwegs sind.“

Gekommen waren jedoch nur rund 35 Zuhörer, von denen die meisten, wie sich durch Diskussionsbeiträge gegen Ende herausstellte, gar nicht aus dem Landkreis stammten, sondern unter anderem aus Berlin, Leipzig oder Brandenburg angereist waren. Hinzu kamen mehrere Personenschützer und ein Kamerateam, das die Reden von Petry und den anderen Parteimitgliedern filmte.

Wer speziell für die Ex-Parteichefin gekommen war, der musste sich zunächst gedulden. Die erste Rede hielt Marcus Pretzell, der das Konzept des Bürgerforums erklärte und gegen die etablierten Parteien austeilte. Diese hätten die Fähigkeit verloren, Menschen an sich zu binden und politische Debatten zu führen. Neue Ideen störten nur das „Konsensgefühl“ der Parteien, die ohnehin nur Menschen anzögen, die normalerweise nicht zu Geburtstagen eingeladen würden oder von Vereinen abgelehnt werden. Nicht „die Rechten“ sondern „die Irren“ seien für junge Parteien tödlich. Im Bürgerforum, aus dem sich auch spätere Parteimitglieder rekrutieren können, werde beispielsweise eine Absage an Leute erteilt, die an Chemtrails glaubten - indem sie zu weiteren Treffen einfach nicht mehr eingeladen würden.

Nach Pretzell erklärte Kirsten Muster ihr Konzept für eine Verschlankung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der im Moment einem gut aufgestellten privaten Rundfunk Konkurrenz mache und viel zu viel koste. Dieser solle auf eine einzige, neu zu gründende Rundfunk-Anstalt gekürzt werden, die sich auf Information und Bildung zu konzentrieren habe.

Schließlich kam auch Frauke Petry als Gesicht der neuen Partei zu Wort. Sie stellte das bisher „bewusst schlank gehaltene“ Parteiprogramm vor, das viele Schnittmengen zum AfD-Programm aufweist. Immer wieder machte Petry jedoch klar, dass die Programmpunkte rhetorisch auch so formuliert sein müssen, „dass sie zustimmungsfähig sind“ - denn mit der AfD werde sowohl im sächsischen Landtag als auch auf Bundesebene keine Partei eine Koalition eingehen.

Die Reden brachten Petry und den anderen Mitgliedern der Blauen viel Applaus ein, mehrere ehemalige AfD-Anhänger im Publikum zeigten in der anschließenden Diskussion spontan die Bereitschaft, eine „Blaue Wende“ mit einzuleiten. Es kam jedoch auch zu Kritik: Ein Mann fragte Petry scharf, wann sie ihr Mandat zurückgeben werde, eine AfD-Anhängerin, die das Wahlplakat, welches Petry und ihren kleinen Sohn zeigt, sogar an ihrem Gartenzaun angebracht hatte, sei nun maßlos enttäuscht vom „Plan B“ der ehemaligen Parteichefin.

Das Letzte, was dieses Land brauche, sei eine weitere Partei. Petry wolle nur Wählerstimmen von der AfD abziehen. Diese wurde daraufhin aus der eigenen Partei und von anderen Zuhörern verteidigt, mehrere Menschen im Publikum ließen durchblicken, dass sie vom nach rechts abgedrifteten Kurs der AfD um Björn Höcke nichts hielten, anderen sei der neue Kurs der Blauen dagegen zu verwässert. Nach rund zweieinhalb Stunden endete die Veranstaltung, nachdem Petry erklärt hatte, man wolle sich nicht wieder „auf Nebenkriegsschauplätzen verlieren“.

