Petrus war kein Offroad-Freund Der ADAC-Motocross beim MC Jauer stand unterm schlechten Wetterstern. Härte war gefragt, aber nicht um jeden Preis.

Am Hahneberg war auch Tobias Linke (Pfeil-Kawasaki-Team) „gut getarnt“am Start. Nach zwei Stürzen musste er am Ende knapp Meisterschaftsplatz fünf abtreten. Aber Rang sechs war auch hart erkämpft, wie man auf diesem Foto sieht. © Jonny Linke

Motocross. Was für eine Woche für die zahlreichen Helfer des MC Jauer im ADAC und seine Mitglieder. Schon seit 1988 bereitet man Offroad-Spektakel vor. Doch was sich an diesem Wochenende auf der Naturstrecke am Hahneberg abspielte, gab es so lange nicht mehr. „Schon in der Woche zuvor regnete es stundenlang. Das hat uns alles abverlangt. Die Strecke war am Freitag zwar sehr nass, aber noch sicher befahrbar“, sagte der stellvertretende Vereinschef Frank Beyer. Als am Freitagnachmittag die ersten Fahrer problemlos ihr Quartier bezogen, war die Stimmung noch gut. Doch in der Nacht fiel weiterer Regen. Auf Landesebene hatten dann am Sonnabend die Protagonisten erhebliche Probleme, den teils zehn Zentimeter tiefen Matsch zu bewältigen. Das gelang in der Landesmeisterschaft Danny Neubauer (Team KawaEast) in der Klasse MX2 am besten. Mit einem Start-Ziel-Sieg im ersten Wertungsrennen sicherte sich der junge Motocrossfahrer vorzeitig seinen elften Sachsenmeistertitel.

Bei den Seitenwagen waren die Bedingungen gleich, nur die Umstände wesentlich schwieriger. Aufgrund der drei Räder und des zusätzlichen Gewichtes verlangte der sowieso schon zu den anspruchsvollsten Strecken Europas zählende „Hahneberg“ den Fahrern unermüdlich körperliche Arbeit ab. Vereinsvorsitzender Thomas Zowalla: „Der Regen ließ einfach nicht nach, sodass alle Klassen extreme Schwierigkeiten hatten, den Parcours sicher zu bewältigen.“ Deshalb entschied die Rennleitung, das zweite Wertungsrennen am Sonnabend abzusagen. Das hat es in Jauer schon fast 20 Jahre nicht mehr gegeben.

Spektakel für die Zuschauer

Direkt nach dem Abbruch versuchte das Team alles, um die Strecke von dem tiefen Matsch zu befreien, damit die Rennen am Sonntag stattfinden können – freilich ohne die kleinste Klasse „Bambini“. Es wurde bis in die Abendstunden am Rundkurs gewerkelt, aber am Morgen wollten dann tatsächlich nur zwölf Fahrer zur DMSB Meisterschaft MX2 und sechs Fahrer zum DMSB Pokal MX2 antreten. Das waren weit weniger als gemeldet. Die größte und eigentlich prestigeträchtigste Klasse der Landesmeisterschaft, die „Sachsen Masters“, verzichtete schließlich komplett auf den Start. Für die Piloten des Deutschen Motorsport Bundes war das jedoch kein Grund für miese Stimmung. Nach einem noch zögerlichen freien Training setzten sie alles auf die bewährte Strategie: Vollgas! Das war ein Spektakel für jeden Zuschauer. Der Verein hatte aufgrund der gering belegten Fahrerfelder auf das Eintrittsgeld verzichtet. Die Piloten der beiden am Sonntag gefahrenen Klassen schonten weder Material noch Mensch und balancierten ihre fast 100 Kilogramm schweren Maschinen durch tiefe Rinnen und Matsch. Und die Arbeiten am Vorabend zeigten positive Wirkung. Es bildeten sich doch ganz gut fahrbare Spuren, sodass hartnäckige Zweikämpfe möglich waren.

Mit zwei hart umkämpften Laufsiegen konnte sich der Niederländer Luca Nijenhuis den Meistertitel in der Klasse DMSB Meisterschaft MX2 sichern. In der Pokalklasse ging der Titel nach zwei sicheren Laufplätzen an Jascha Berg. Die Siegerehrung nahm der CDU-Landtagsabgeordnete Aloysius Mikwauschk vor. Er meinte: „An solche Bedingungen in Jauer kann ich mich nur in den 90er Jahren erinnern. Jetzt können wir nur hoffen, dass die nächsten Jahrzehnte wieder schönes Wetter herrscht.“

