Petrus fährt Achterbahn Die Siebenschläfer-Regel scheint in diesem Jahr auf den Sommer im Osterzgebirge zuzutreffen.

Gewitterwolken ziehen derzeit immer wieder über den Erzgebirgskamm. © Egbert Kamprath

Das Auf und Ab beim Wetter hält an. Es rumpelt mal hier und da, in den letzten Tagen fiel auch etwas Regen. Doch so richtig erfrischend sind auch die Schauer nicht. Sofort heizt sich die Luft wieder auf. „Das Auf und Ab deutete sich schon zum Siebenschläfer am 27. Juni an“, sagt der Zinnwalder Wetterbeobachter Norbert Märcz. „Und das geht weiter so.“ Es soll zwar noch etwas Niederschlag kommen und auch ein wenig kühler werden, doch schon am Donnerstag wird wieder sonnigeres Wetter erwartet. Die Luft ist zurzeit sehr schwül. Da könne es immer wieder Gewitter geben. „Aber man hat das Gefühl, das zieht alles um uns herum“, so Märcz.

Übers Wochenende registrierte die Wetterwarte Zinnwald ganze 5,5 Liter Regen pro Quadratmeter. Von Montag zu Dienstag fielen gerade mal 2,9 Liter. „Richtung Altenberg war es erheblich mehr“, sagt Märcz. „Wir wurden davon nur gestreift.“ Dass sich das schwüle Wetter hält, liege daran, dass kaum Kaltluft hereinströmt. Sobald sich die Sonne blicken lässt, heizt sich die Luft im Nu auf. Bislang ist der Juli im oberen Osterzgebirge um die zwei Grad Celsius zu warm. Das langjährige Mittel, das für Zinnwald gemessen wurde, liegt bei 13,2 Grad. In diesem Jahr wurden bis Dienstag 21 Tage mit Gewitter verzeichnet. Im Schnitt sind es 27 im Jahr. (SZ/ks)

