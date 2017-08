Petrovsky illustriert Pietraß Der Freitaler Künstler Wolfgang Petrovsky hat das 72-seitige Werk von Richard Pietraß illustriert.

Der Freitaler Künstler Wolfgang Petrovsky. © Archivfoto: Wolfgang Wittchen

Zikaden, Enten und Studenten studiert der frisch gebackene Gastprofessor Richard Pietraß aus Berlin im Indian Summer 2007 am ehrwürdigen Backstein-College von Meadville/Pennsylvania in den USA. Die Aufgabe, seinen Schützlingen die Schönheit deutscher Dichtung nahezubringen, verbindet der 1946 geborene Schriftsteller mit Streifzügen durch Penns Waldland und Ausflügen zu den Großen Seen bis an die Niagarafälle und die Absturzstelle eines der im September 2001 entführten Flugzeuge.

Daraus ist ein pennsylvanisches Tagebuch eines neugierigen Dichters entstanden, das Fenster in die amerikanische Provinz öffnet und Sonden in ihre ihm so nahe wie fremde Seele senkt. Der schmale Band mit dem Titel „Amerikanische Grillen“ mit 72 Seiten ist in diesem Sommer in der edition petit im Verlag Schumacher Gebler in Dresden erschienen – ergänzt um zwei Landkarten und illustriert von Wolfgang Petrovsky. Der Freitaler Künstler, in diesem Juni 70 geworden und seit Jahren mit Richard Pietraß befreundet, hat 14 Collagen ausgesucht, die in dadaistischer Manier die Texte aufgreifen. (SZ/th)

Richard Pietraß, Wolfgang Petrovsky, „Amerikanische Grillen“, 72 Seiten, Schumacher Gebler Dresden, 16 Euro.

