Petitionsausschuss kommt nach Ostritz Die Landtagsmitglieder erkundigen sich über den Lkw-Verkehr auf der B 99. Die Anwohner wollen weiter Druck machen.

Seit Monaten kämpfen die Anwohner der B 99 in Ostritz gegen den Schwerlastverkehr. Nun soll der Petitionsausschuss des Landtages helfen. Dessen Mitglieder kommen am 21. November in die Neißestadt. Foto: Rafael Sampedro

Auf der B 99 sind wieder deutlich mehr Schwerlaster unterwegs. Diesen Eindruck hat auch Peter Engler, der in Ostritz direkt an der Bundesstraße wohnt. „Nach unserer Auffassung ist der Lkw-Verkehr wieder deutlich gestiegen“, meint der 71-Jährige. Allerdings könne er momentan keine aktuellen Zahlen nennen. Denn die Überwachungskamera, die die B-99-Anwohner installiert hatten, mussten sie nach einer Anzeige entfernen.

Der Landkreis hat dagegen schon mehrfach den Verkehr auf der Bundesstraße gezählt. Bei den Messungen im Juni sowie im August und September ist ein deutlich geringerer Schwerlastverkehr registriert worden. Zwischen 160 und 200 Brummis waren demnach auf der B 99 im Schnitt täglich unterwegs, deutlich weniger als Monate zuvor, wo 600 große Laster gezählt wurden. Die Sanierung und Vollsperrung der Brücke unweit des Kraftwerks Turow zwang die Brummi-Fahrer, sich andere Routen zu suchen. Zuerst fuhren sie durch Bogatynia, bis die polnische Stadt die Durchfahrt für Lkw über zwölf Tonnen verbot. Daraufhin nahm der Schwerlastverkehr auf der B 99 deutlich zu.

Der Rückgang im Frühjahr und Sommer ist einfach zu erklären: Im Mai wurde die Brücke über den Steinbach zwischen Ostritz und Leuba auf 20 Tonnen begrenzt. Viele Schwerlaster wichen deshalb auf tschechische Seite aus. Auch in der Friedländer Ecke beschwerten sich die Anwohner bald über den stark zugenommenen Transitverkehr. Die tschechischen Behörden wollen ebenfalls mit Tonnagebegrenzungen und Blitzer den Verkehrsstrom eindämmen. So gilt momentan ein Einfahrtsverbot auf dem Abschnitt von Mníšek u Liberce (Einsiedel) über Frýdlant (Friedland) nach Habartice (Ebersdorf).

„Mit großer Sorge habe ich und sicherlich auch viele Anwohner der B 99 die Berichte gelesen“, sagt Engler. Er gehe mit Sicherheit davon aus, dass die Sperrungen und Tonnagebegrenzungen in Tschechien wieder zu einem zunehmenden Schwerlastverkehr auf deutscher Seite führen. „Gegenwärtig ist festzustellen, dass immer wieder Transit-Lkw aus Polen und Tschechien die Tonnage-Begrenzung missachten“, sagt Engler. Ob dies tatsächlich so ist, überprüft der Landkreis momentan. Aktuell findet wieder eine Verkehrszählung auf der B 99 statt, wie Kreissprecherin Gerlind Walter auf SZ-Anfrage mitteilt. In der Zwischenzeit habe es auch noch eine weitere Messung gegeben.

Schon im April, also noch vor der Tonnagebegrenzung auf der Steinbach-Brücke, hatten sich die Ostritzer an den Petitionsausschuss des Sächsischen Landtages gewandt. Mehr als 1 000 Unterschriften sammelten sie damals gegen den Schwerlastverkehr. Die Sammeleingabe wurde zur Eilpetition erklärt. Die verantwortlichen Ministerien in Dresden müssen dann schneller zu dem Sachverhalt Stellung nehmen. Um sich vor Ort ein Bild von der Lage zu machen, werden die Mitglieder des Petitionsausschusses nun am 21. November nach Ostritz kommen. Stadtrat Michael Deckwart (FDP), der die Petition eingereicht hat, will dann mit B-99-Anwohnern den Landtagsmitgliedern das Problem beschreiben.

Die Forderungen an die Politik vonseiten der Ostritzer sind klar: Zum einen wollen sie, dass die Tonnage auf der Steinbach-Brücke von 20 auf zwölf Tonnen herabgesetzt wird. Zum anderen sollen nach ihrer Ansicht Bundes- und Landespolizei verstärkt kontrollieren. „Das Wiegen der Lkw ist und bleibt ein Flop, da schon kurz nach dem Aufbau der Einrichtungen kein einziger Laster mehr fährt“, sagt Peter Engler.

Unabhängig vom Besuch des Petitionsausschusses wollen die B-99-Anwohner den Druck auf das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) und das Verkehrsministerium in geeigneter Form erhöhen. Erst einmal will die Initiativgruppe B 99 aber den Termin mit dem Petitionsausschuss abwarten. „Es ist ein unmöglicher Zustand, dass die Polen in Bogatynia machen können, was sie wollen, und von tschechischer und deutscher Seite passiert nichts“, findet Peter Engler.

