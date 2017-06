Petition gegen Stallpflicht Zittauer Züchter übergibt Petition an Landtagspräsidenten.

Görlitz/Dresden. Der Zittauer Marko Donath wird am 21. Juni, stellvertretend für den Landesverband der Sächsischen Rassegeflügelzüchter in Dresden eine Petition gegen die Stallpflicht an den Landtagspräsidenten übergeben. 16 877 Unterstützer unterzeichneten diese bundesweit. Darauf weist Marko Donath vom „Aktionsbündnis Vogelfrei“ hin. Die Unterzeichner fordern von Bund und Ländern eine Änderung der Geflügelpestverordnung hinsichtlich Trennung zwischen gewerblicher Haltung und Hobbyhaltung. So sollen Freilandgeflügel und seltene Rassen geschützt werden.

Sachsen habe mit 1 530 Stimmen die meisten Stimmen pro Einwohner bundesweit abgegeben und mit dem Landkreis Görlitz seit Beginn der Petition mit 710 Stimmen die meisten in einem Landkreis überhaupt erzielt, schreibt das Aktionsbündnis. Der Landtag habe bereits reagiert und unterstütze seine sächsischen Kleinhalter und Züchter mit einem Koalitionsantrag zur Geflügelpest, in der die Änderung der Verordnung im Bundesrat aufgenommen sei, sowie in den Anträgen der Linken und Grünen Fraktionen, so Donath.

Im Dezember 2016 rief das „Aktionsbündnis Vogelfrei“ diese bundesweite Petition aufgrund der in den meisten Bundesländern verhängten landesweiten Stallpflichten für Geflügel und der unzumutbaren Folgen für Hobby- und Kleinhalter ins Leben. Marko Donath ist der 1. Vorsitzende des seit 1872 bestehenden Rassegeflügel-und- Kaninchenzüchtervereines S 490 Spitzkunnersdorf. (szo)

www.aktionsbuendnis-vogelfrei.de

