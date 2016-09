Petition gegen rechts vor links abgelehnt Die alte S 191 in Bannewitz soll wieder Vorfahrtsstraße werden, fordern Anwohner. Ihr Protest hat nur zum Teil Erfolg.

Die Diskussion um die alte Staatsstraße S 191 in den Bannewitzer Ortsteilen Hänichen und Rippien reißt nicht ab. Seit Oktober 2015 gilt dort Tempo 30 - sowie rechts vor links, was Anwohner ändern wollen. Ihre Petition wurde jedoch im jüngsten Gemeinderat abgelehnt. © Karl-Ludwig Oberthür

An der neuen Vorfahrtsregelung auf der alten Staatsstraße S 191 in Hänichen und Rippien scheiden sich die Geister. Das Thema mobilisiert nicht nur viele Einwohner, sondern sorgt auch unter den Bannewitzer Gemeinderäten für hitzige Diskussionen. Bei ihrer Sitzung am Dienstagabend im Bürgerhaus waren die Besucherplätze fast alle besetzt. Argumentiert, diskutiert und gemotzt wurde aber nicht nur dort, sondern auch bei den Abgeordneten. Anlass der lebhaften Debatte: eine Petition aus den beiden Bannewitzer Ortsteilen – und ein Antrag der Bannewitzer CDU-Fraktion, die sich für das Anliegen der Leute einsetzen will, die die Petition unterschrieben. Über beide Punkte sollte abgestimmt werden. Am Ende zog die Union jedoch ihren Antrag noch mal zur Überarbeitung zurück. Die Petition selbst wurde zuvor – bei einer Gegenstimme des Grünen Karl-Alexander Freiherr von Finck – abgelehnt. Von Finck sagte, es gebe Wichtigeres als diese Vorfahrtsänderung. „Aber die Verwaltung kann sehr wohl etwas bewegen.“ Aus der CDU ähnliche Töne: Das Rathaus reize nicht seinen ganzen Spielraum aus.

Bei dem Streit geht es um die Ortsdurchfahrt. Auf der alten S 191 gilt fast ausnahmslos rechts vor links. Das ärgert viele Einwohner. Sie fordern die Rückkehr zur alten Vorfahrtsregelung. Allerdings wollen sie auch, dass dort weiterhin Tempo-30 gilt. Befürworter der neuen Regelung verweisen darauf, dass beides aufgrund von Vorschriften nicht machbar sei. Und dass bei einer Rückkehr zur durchgängigen Vorfahrtsstraße wieder durch die beiden Orte gerast werde. Lärm und Probleme mit der Verkehrssicherheit wären dann die Folge.

Seit vorigem Herbst ist die Strecke keine Vorfahrtsstraße mehr. Die Regelung hängt mit der neuen S 191 zusammen. Der innerörtliche Verkehr auf der alten Staatsstraße nahm zwar nach Freigabe dieser Ortsumgehung im Jahr 2013 spürbar ab. Es wird offenbar auch weniger gerast. Dennoch sind nicht wenige Leute gefrustet. Denn, wer in der 30er-Zone keinen Unfall riskieren will, bremst besser ab. Aus den Querstraßen kommt immer wieder mal ein Auto herausgefahren. Die Sicht ist teils sehr schlecht. Es gilt rechts vor links.

Das nervt einige Anwohner. Sie hoffen, dass die alte S 191 wieder Hauptstraße mit durchgängiger Vorfahrt werden. Die von drei Paaren aus Rippien initiierte Petition haben am Ende 416 Leute unterschrieben.

Die Liste wurde ans Rathaus weitergeleitet. Nun ging es darum, wie mit der Petition umgegangen wird. Der Grund für die jetzige Ablehnung ist aber formaler Natur: Anders als im Landkreis gibt es auf kommunaler Ebene keinen Petitionsausschuss. Der Gemeinderat hat eigentlich keine Befugnis, über so etwas zu entscheiden, sagte Bürgermeister Christoph Fröse (parteilos).

Polemik-Kritik im Gemeinderat

Im Prinzip könne er als Bürgermeister laut Gesetz die Petition ungefragt ablehnen. Die alte S 191, für deren Rückbau Bannewitz vom Freistaat rund 700 000 Euro erhielt, ist nun Gemeindestraße. Bei Verkehrssachen auf der Ebene entscheide der Bürgermeister. Wenn er der Auffassung ist, die neue Regelung an der Stelle bleibt, dann bleibt sie das auch. Fröse erklärte zudem, formal betrachtet, müsste er die Petition sogar ablehnen. Denn sie sei von den Initiatoren nicht als solche erkennbar unterschrieben.

Doch Fröse will sich der Thematik nicht verschließen. Daher sollte der Gemeinderat über die Petition abstimmen. Jedoch riet er als Chef der Gemeindeverwaltung auch dazu, gegen die Petition zu stimmen – und den Beschluss mit dem Zusatz zu ergänzen, dass die Gemeinde „die Sicherheit dort nicht aus der Sicht verlieren soll“. Zugleich bestätigte Fröse, dass die bei einer Einwohnerversammlung Mitte September vorgestellten Ausnahmen umgesetzt werden. Bei zwei der schlecht einsehbaren Straßen ändert die Gemeinde also die Vorfahrt. Am Goldrändel und am Höhenweg in Hänichen wird rechts vor links abgeschafft. In Rippien, am Haldeweg, ist Ähnliches geplant. Außerdem wird in Höhe der Tischfabrik eine Haltelinie gezogen.

Einigen der Kritiker, die rechts vor links generell wieder abschaffen wollen, gehen die Änderungen nicht weit genug. Manche von ihnen monierten, dass das alles „nichts mehr mit Demokratie zu tun hat“. Gemeinderat Walter Kaiser (BG) widersprach: „Die Neuregelungen wurden vorab öffentlich vorgestellt. Jeder hätte Einwände vortragen können.“ Passiert sei nichts. Damals hätte es eben noch nicht viele Leute interessiert.

Einige aus der CDU betonten, man könne die Kritik nicht vom Tisch wischen, nur weil sie erst jetzt aufkomme. So ärgerte sich etwa Eric Maes über die Tonlage bei der Debatte: „Man kann die Meinung der Leute nicht einfach abqualifizieren, indem man von Egosimen, unsozialem Verhalten und nur gefühlter Stimmung spricht.“ Maes’ Vorhalt kritisierten einige Gemeinderäte als „Polemik“. Zu diesem Zeitpunkt hatte ein Großteil der Bürger den Ratssaal schon längst verlassen. Und rechts vor links gilt mit Ausnahmen weiter auf der alten S 191.

