Petition gegen Dauersperrung

Von Hohnstein aus ist die Sense bis zur Grundmühle befahrbar. Danach verhindert eine Sperrscheibe das Weiterkommen. Und das soll bis mindestens Mitte 2018 so weitergehen. Das Geld für die Straßensanierung ist noch nicht mal beantragt.

Diese Schäden sind die Folge des Juni-Hochwassers.

Diese Schäden sind die Folge des Juni-Hochwassers.

Das Sackgassenschild an der Verbindungsstraße von Hohnstein nach Rathmannsdorf setzt schon etwas Moos an. Die Natur beginnt, sich die Trasse – Sense genannt – zurückzuerobern. Bis Mitte 2018 soll die gesperrte Lebensader für die umliegenden Orte dicht bleiben. Der Grund sind arge Schäden durch das Juni-Hochwasser 2016. Die Kreisstraße müsste dringend saniert werden. Doch es fehlt das Geld. Mit der Sperrung ist eine wichtige Route für Einheimische wie für Touristen versperrt. Weite Umwege sind die Folge.

Das will man sich jetzt nicht länger gefallen lassen. Steffen Fischer, Fraktionsvorsitzender der Unabhängigen Wählervereinigung im Stadtrat von Hohnstein, sowie Petra Ledig und Raik Dünnebier aus Goßdorf haben jetzt eine Petition an den Sächsischen Landtagspräsidenten Matthias Rößler (CDU) verfasst. „Das immer wieder von Bürgern angesprochene Gefühl des sich Abgehängt-Fühlens zeige sich nun auch bei den Einwohnern der umliegenden Gemeinden, welche sich durch die Ankündigung, dass die Straße frühestens Mitte 2018 wieder freigegeben werden soll, von der Politik im Stich gelassen fühlen“, heißt es unter anderem in der Petition. Die lange Sperrung sei so nicht hinnehmbar, sagt Steffen Fischer und ist sich sicher, dass er damit vielen Betroffenen aus dem Herzen spricht. Bis zum 15. November liegen nun im Landservice Ehrenberg wie auch in der Raiffeisen-Handelsgenossenschaft RHG Rathmannsdorf Unterschriftenlisten für die Petition aus. Natürlich hoffen die Initiatoren, dass viele Menschen unterschreiben.

Gefährliche Schleichwege

Das gilt auch für das andere Ende der Sperrung. Die Petition machte am Mittwoch auch im Stadtrat von Bad Schandau die Runde und wurde unterschrieben. Schließlich sei das keine Anliegerstraße. „Mit der Sperrung werden Tourismus und Gewerbe ausgebremst“, sagt Bad Schandaus Bürgermeister Thomas Kunack (Wählervereinigung Tourismus).

Mehrere Gründe führen die Initiatoren der Petition an, um gegen die Mega-Sperrung vorzugehen. Sie sehen durch die lange Sperrung den Tourismusstandort sowie die in der Region beheimateten Wirtschafts-, Gewerbe- und Landwirtschaftsunternehmen gefährdet. Dazu komme, dass Pendler unzumutbar lange Umleitungsstrecken in Kauf nehmen müssen. Außerdem haben sie Bedenken, dass gesetzliche Fristen zur Erreichbarkeit der betroffenen Gemeinden für Einsatz- und Rettungsfahrzeuge nicht mehr eingehalten werden können. Und sie haben beobachtet, dass zunehmend Schleichwege genutzt werden. Einer führt über Goßdorf und Kohlmühle. Dort habe der Durchgangsverkehr seit der Sperrung drastisch zugenommen. Diese Strecke ist nicht ohne – 20 Prozent Gefälle und zum Teil nur einspurig befahrbar. Insbesondere im Winter könnte das gefährlich werden.

Darüber hinaus wird befürchtet, dass die Schäden an der Sense durch Frost und Regen noch größer werden könnten, wenn nicht bald daran gearbeitet wird. Von mindestens 15 Einzelschäden geht man nach der Prüfung aus. So wurden zum Beispiel mehrere Trockenmauern im unteren Teil so beschädigt, dass deren Standfestigkeit in Gefahr ist. Außerdem sind kleinere gesetzte Wände völlig zerstört, wie auch die sogenannten Raubettmulden. Das sind die Mulden am Straßenrand, die das Wasser auffangen sollen. Durch den starken Druck wurde ein Großteil davon zerstört.

Auch Schächte, Durchlässe und Ähnliches wurden in Mitleidenschaft gezogen. In den steilen Straßenrandbereichen wurden Böschungen stark ausgewaschen. Es hatte auch einen größeren Abbruch gegeben, weil die Böschung durch das Wasser unterhöhlt wurde. Eine erste Kostenschätzung liegt bereits vor. Über 2,4 Millionen Euro wird die Instandsetzung kosten. Der Landkreis will dafür Fördermittel beantragen.

Weitere Abbrüche drohen

Aufgrund der massiven Fahrbahnunterspülungen muss die Straße weiter voll gesperrt bleiben, sagt Martina Fehrmann, Amtsleiterin für Straßenbau und Verkehr im Landratsamt. Außerdem sei es nicht möglich, den Verkehr per Ampel an den schadhaften Stellen vorbei zu lotsen. Jederzeit könnte die Straße weiter abbrechen.

Genau das befürchten die Initiatoren der Petition. Deshalb fordern sie eine fachliche Prüfung und Bewertung durch das zuständige Ministerium. Sie fordern, dass umgehend Landesmittel für die Planung und Sanierung bereitgestellt werden. Darüber hinaus sollten ihrer Meinung nach die betreffenden Straßenabschnitte über den Winter gesichert werden. Außerdem sollte geprüft werden, ob eine provisorische Wiederherstellung möglich sei, um die Straße – wenn auch eingeschränkt – für den Verkehr wieder freizugeben. Unterstützung gibt es auch vonseiten des Stadtrates in Hohnstein. Dort wurde die Idee begrüßt.

Unterschriftenlisten liegen noch bis zum 15. November im Landservice Ehrenberg und der Raiffeisen-Handelsgenossenschaft RHG Rathmannsdorf aus.

