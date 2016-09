Petition gegen Bibo-Schließung Die Zweigstelle in Zauckerode soll zum Jahresende dicht machen. Dagegen gibt es Widerstand.

Freital. Eigentlich soll die Zweigstelle der Freitaler Bibliothek im Stadtteil Zauckerode zum Jahresende schließen und in die neue Zentralbibliothek an der Ecke Dresdner Straße/Bahnhofstraße integriert werden. Doch mit einer Unterschriftenaktion soll das noch abgewendet werden. In der Stadtratssitzung am Donnerstagabend wurde Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) eine Liste mit 1 668 Unterschriften übergeben.

„Die Zweigbibliothek muss erhalten bleiben“, sagte Andrea Thäder-Voigt, die das Anliegen der Petition im Stadtrat erklärte. Die Bücherei im Treffpunkt Oppelschacht sei eine wichtige Begegnungsstätte. Die Mitinitiatorin der Unterschriftensammlung Gudrun Wolf ergänzte, dass der Weg zur geplanten Zentralbibliothek für Senioren unzumutbar sei. Dieser sei mit höherem zeitlichen und finanziellen Aufwand verbunden und für motorisch eingeschränkte Personen nur schwer zu schaffen.

„Eine Lesepatenschaft kann keine ausgebildete Bibliothekarin ersetzen“, sagte Wolf. Das Modell der Lesepatenschaft hatte die Stadt ins Spiel gebracht. Dabei könnten Ehrenamtliche den Interessierten Bücher aus der Zentralbibliothek mitbringen. Beide Angebote sind vor allem für Einrichtungen, wie Seniorenheime oder Kindergärten, gedacht.

Ob die Petition den gewünschten Erfolg hat, ist noch offen. „Wir werden die Unterschriften jetzt entgegennehmen und mit der Verwaltung und den Stadträten beraten“, sagte Rumberg. Der Stadtrat hatte die Einrichtung der Zentralbibliothek Ende 2015 beschlossen. Die Bibliothek in der Panschau-Galerie, die Kinderbibliothek und die Zweigstelle in Zauckerode sollen im Gegenzug schließen.

