Petition für Schutz von Bäumen Das Aktionsbündnis Grünes Meißen hat 963 Unterschriften im Stadtrat übergeben – einigen Räten passte das nicht.

Unter dem Motto „Meißen braucht Grün – Stoppt sinnlose Baumfällungen“ hat das Aktionsbündnis Grünes Meißen 963 Unterschriften gesammelt. Die Initiatorin Grit Yildiz übergab diese am Mittwoch auf der Stadtratssitzung an Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos).

Als sie das Anliegen der Petition kurz vorstellen wollte, gab es Widerspruch von Stadträten, allerdings wurden ihr zehn Minuten Redezeit eingeräumt. „Wir sind hinterher noch von zwei älteren Herren angesprochen worden, sie waren der Meinung, dass es unter aller Kanone ist, wie im Rathaus mit dem Thema Bäume, Naturschutz umgegangen wird – dass man uns keine Minute schenken wollte, uns zu äußern. Es war erschreckend, zu hören, dass das Thema so abgewunken wird“, erklärte Katrin Markert vom Aktionsbündnis. Wolfgang Tücks, der Vorsitzende der Fraktion Unabhängige Liste Meißen/FDP, entgegnete auf die Feststellung von Frau Yildiz, dass manchmal nicht nachvollziehbar Bäume in der Stadt gefällt werden: „Es sind erst 19 000 Bäume gepflanzt worden“, womit er sich auf die Aufforstungen am Stadtwald in Korbitz gegen Starkregen bezog. Katrin Markert: „Schade, dass man nur noch Beton als Wachstum sieht, wenn der Profit im Vordergrund steht!“

