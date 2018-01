Petition für Schulsekretärinnen

Im Namen Dresdner Schulleiter ist seit voriger Woche eine Online-Petition geschaltet, die sich für verbesserte Arbeitsfähigkeit der Schulsekretariate einsetzt. Hintergrund ist, dass die Stellen ausscheidender Sekretärinnen oft nicht rechtzeitig besetzt werden. In der Folge fehlen Ansprechpartner für Kinder, Eltern und Lehrer.

Im Gymnasium Cotta ging die Situation so weit, dass der Schulleiter und sein Stellvertreter stundenweise Telefondienste übernahmen. Nur so sei es möglich gewesen, den Betrieb aufrechtzuerhalten, sagt Schulleiter Jürgen Karras. Inzwischen ist seine vakante Sekretärinnenstelle wieder besetzt. „Aber nur, weil ich laut geschrien habe“, ist er überzeugt. In anderen Schulen, betroffen sind Grund-, Ober- und Berufsschulen sowie Gymnasien, warte man immer noch auf die nötige Verstärkung.

In der Petition wird gefordert, dass die Stadt Stellen zeitgleich nachbesetzt, wo eine Sekretärin vorhersehbar in Rente geht. Bei der Personalauswahl sollte der Schulleiter einbezogen werden. Aus Sicht der Direktoren ist auch die Stellenbeschreibung so zu überarbeiten, dass die tatsächlichen Arbeitsfelder wiedergespiegelt werden. Die Online-Petition kann noch bis 12. Februar gezeichnet werden. (SZ/kh)

www.sz-link.de/petitionDD

