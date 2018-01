Pethauer wollen Bürgerwehr gründen Hintergrund sind mehrere Einbrüche und Diebstähle, die es in den vergangenen Wochen im Zittauer Ortsteil gegeben hat.

Pethau. Im Ortsteil Pethau gibt es Überlegungen, eine Bürgerwehr zu gründen. Ein entsprechendes Ansinnen sei an Ortsbürgermeister Andreas Nietsch herangetragen worden, wie er in der jüngsten Ortschaftsratssitzung informierte. Hintergrund sind mehrere Einbrüche und Diebstähle, die es in den vergangenen Wochen in Pethau gegeben hatte. Wenn sich jemand für eine solche Bürgerwehr finde, habe er nichts dagegen, erklärt Nietsch. Damit könnten seiner Meinung nach potenzielle Diebe abgeschreckt werden, die oft vorher die Örtlichkeiten auskundschaften. Ortschaftsrätin Claudia Beig setzt lieber auf eine gut funktionierende Nachbarschaft. Auch andere Ratskollegen haben Bedenken wegen einer Bürgerwehr – vor allem aus rechtlicher Sicht. Und Pethau könne nicht rund um die Uhr bewacht werden, meint einer der Räte. Nietsch will sich erst einmal bei der Polizei kundig machen, ob diese nachts öfter mal Streifen nach Pethau schicken kann. (SZ/jl)

