Peterkeller wird Weinerlebnishof Erstmals werden wieder Gäste empfangen – vorerst nur am Wochenende.

Das historische Weingut Peterkeller am Kirchplatz wird nun von der Winzergenossenschaft betrieben. © Archiv/André Wirsig

Im historischen Weingut Peterkeller wird wieder serviert. Die Winzergenossenschaft als neuer Pächter des Hofs lädt am morgigen Sonnabend zur ersten öffentlichen Veranstaltung ein. Die literarische Weinprobe unter dem Titel „Anekdoten und Episoden aus 25 Jahren Sächsische Weinstraße“ mit Weinautor Werner Böhme beginnt um 19 Uhr.

Die Winzergenossenschaft plant bis Ende Februar sechs weitere Veranstaltungen im sogenannten Weinerlebnishof. „Der Charme des Peterkellers mit seinem romantischen Innenhof, der von alten Fachwerkhäusern umgeben ist, hat uns schon lange bezaubert“, erklärt Lutz Krüger, Geschäftsführer der Winzergenossenschaft Meißen. Deshalb freue er sich, den Hof dauerhaft als Veranstaltungsort zu entwickeln und nach und nach auch die Veranstaltungsdichte auszubauen. Ein täglicher Gastronomiebetrieb ist vorerst nicht geplant, so Krüger. Man wolle den ortsansässigen Gastronomen keine Konkurrenz machen, erklärt Manja Licht, Marketingleiterin der Winzergenossenschaft. Für Firmen- und Familienfeiern ist der Peterkeller aber buchbar. Dazu sei man bereits mit Unternehmen im Gespräch. „Es ist einiges im Anlaufen“, sagt Manja Licht. Besonders für thematische Weinproben, Lesungen, Brunch und musikalische Veranstaltungen biete der Peterkeller einen stimmungsvollen Rahmen. Im Gastraum mit historischem Gewölbe gibt es rund 35 Plätze, im geschichtsträchtigen Weinkeller aus dem Jahr 1794 haben etwa 40 Gäste Platz. Zudem lädt das Heimatmuseum zu einem Ausflug in die Geschichte des Ortes ein.

Höhepunkte im Veranstaltungskalender sind in diesem Jahr unter anderem „Ein Bootsmann auf Landgang“ am 25. Februar, „Plaudereien mit der Winzerin“ am 25. März, „Der Osterspaziergang“ am 17. April, „Klassik im Weinberg – Konzert mit den Cellisten der Elbland Philharmonie“ am 18. Juni, die Tage des offenen Weingutes im August sowie die Weinböhlaer Weihnacht im Dezember.

Den Pachtvertrag für den Peterkeller mit der Gemeinde hat die Winzergenossenschaft bereits im Herbst unterzeichnet. Zuvor musste noch investiert werden. Die ursprüngliche Teeküche im Erdgeschoss des Hauptgebäudes wurde zur gewerblichen Kleinstküche umgebaut. Dafür musste eine neue Be- und Entlüftung installiert sowie die Elektrik und Wasserleitungen erneuert werden. Zudem wurde ein Fenster ersetzt, eine Türöffnung zugemauert und ein Fettabscheider eingebaut.

Das historische Weingut hat eine bewegende Geschichte hinter sich. Das Haupthaus entstand 1794. Der Gebäudekomplex des Weingutes geht auf das Jahr 1622 zurück. Nachdem die letzten Besitzer zu DDR-Zeiten keinen Kredit für eine Sanierung bekamen, weil die alten Güter alle abgerissen werden sollten, kaufte die Gemeinde das Areal. Ab 1986 kümmerte sich eine Interessengemeinschaft, aus der später der Verein Historisches Weinböhlaer Weingut hervorging, um den Hof. 1989 wurde das Heimatmuseum eröffnet, das auch Samstagabend besichtigt werden darf. „Wir werden versuchen, das Museum in unsere Veranstaltungen mit einzubinden“, erklärt Manja Licht. (SZ/pz)

