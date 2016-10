Peterkeller als Erlebnishof Die Winzergenossenschaft pachtet den Hof und hat viel vor. Vorher muss die Gemeinde aber noch investieren.

Im historischen Weingut Peterkeller am Kirchplatz 19 gibt es bald wieder Wein, Kunst und Kultur. © André Wirsig

In den Peterkeller zieht wieder Leben ein. Die Gemeinde und die Winzergenossenschaft Meißen haben einen Pachtvertrag abgeschlossen. Geplant ist ein Weingenusshof mit Vinothek und Weinbistro. Der Betrieb ist auf maximal 40 Gaststättenplätze ausgerichtet. Den einheimischen und touristischen Gästen soll ein vielfältiges Programm zum Thema Wein geboten werden, heißt es im Bewirtschaftungskonzept. Dazu gehören Veranstaltungen wie Konzerte oder musikalische Weinproben, wechselnde Ausstellungen regionaler Künstler und zur Weinbaugeschichte. Der Hof mit seinen vielfältigen Möglichkeiten soll erlebbar genutzt werden. Angedacht ist eine Weinlounge und/oder Sommer-Weinbar. Die Winzergenossenschaft geht davon aus, dass es genügend Nachfragepotenzial gibt und würde gern die Touristinformation mit einbeziehen. Mit einer Vino-Info hätten andere Weinbauregionen gute Erfahrungen gemacht.

Bürgermeister Siegfried Zenker (CDU) freut sich, dass die Immobilie wieder komplett genutzt wird und hofft, dass das der Weinerlebnishof zur Belebung des Ortskerns beiträgt. Bevor der Pachtvertrag unterschrieben wurde, hat die Gemeinde in das alte Weingut investieren müssen. Die ursprüngliche Teeküche im Erdgeschoss des Hauptgebäudes musste zur gewerblichen Kleinstküche umgebaut werden, wie Bauamtsleiter Lutz Heinl erklärt. Dafür wurde eine neue Be- und Entlüftung installiert sowie die Elektrik und Wasserleitungen erneuert. Zudem wurde ein Fenster ersetzt, eine Türöffnung zugemauert und ein Fettabscheider eingebaut.

Das historische Weingut hat eine bewegende Geschichte hinter sich. Das Haupthaus entstand 1794. Der Gebäudekomplex des Weingutes geht auf das Jahr 1622 zurück. Nachdem die letzten Besitzer zu DDR-Zeiten keinen Kredit für eine Sanierung bekamen, weil die alten Güter alle abgerissen werden sollten, kaufte die Gemeinde das Areal. Ab 1986 kümmerte sich eine Interessengemeinschaft, aus der später der Verein Historisches Weinböhlaer Weingut hervorging, um den Hof. Vereinschef Knut Peltner war von Anfang an dabei und kann sich noch gut erinnern, wie es dort damals aussah. Vom ehemaligen Dreiseithof standen nur noch zwei Gebäude. „Die Scheune auf der Rückseite war schon weg, das zweite Gebäude zum Teil eingefallen, und das sogenannte Auszugshaus über dem Keller abgebrannt. Im Haupthaus, das heute das Museum beherbergt, konnte man vom ehemaligen Kuhstall, wo heute die Winzerstube drin ist, bis zum Dach hochschauen.“ Die Vereinsmitglieder räumten mit Helfern auf und versuchten, zu retten, was noch zu retten war. Jedes Wochenende gab es Arbeitseinsätze. 1988 bekam das Haupthaus ein neues Dach, ein Jahr später wurde das Heimatmuseum mit drei Räumen eröffnet. „Danach haben wir uns um den weiteren Hof gekümmert“, erzählt Knut Peltner. Um den Keller stand es damals besonders schlecht. Darin wuchsen bereits Bäume. „Er war außerdem sehr flach. Man konnte nicht richtig drin stehen“, so Peltner. Doch als die Vereinsmitglieder an einer Ecke begannen zu graben, stürzte ein Teil des Kellers in einer anderen Ecke ein. Aber die Heimatfreunde wussten sich zu helfen. Sie besorgten sich Spezialisten, die ihnen den kompletten Keller wie ein Bergwerk sicherten. Der Keller, der mit Steinen und Lehm gebaut wurde, wurde teilweise mit Beton ausgegossen, von oben und von den Seiten abgedichtet. „Zum Weinfest 1990 haben wir ihn eingeweiht“, erzählt Peltner. Er wurde dann kurz bewirtschaftet, weil es aber keine Küche gab, ohne großen Erfolg. Die gab es erst nach der Sanierung des Haupthauses 1999. Die Lokalität wurde dann gelegentlich vermietet. „Aber eigentlich war klar, dass richtige Gastronomie rein muss“, so Peltner. 2013 pachtete der Keulsche Hof das Weingut. Der Vertrag ist im Frühjahr ausgelaufen und die Gemeinde machte sich auf die Suche nach einem neuen Nutzer.

Mit der Winzergenossenschaft als neuen Hausherren kann der Verein gut leben. „Wir hoffen, dass wir weiter so gut miteinander auskommen“, sagt Knut Peltner. Für den Verein wäre es schlimm geworden, wenn sie hätten ausziehen müssen. „Wir haben fast 30 Jahre daran gearbeitet, kennen jeden Nagel und Dachziegel.“

