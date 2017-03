Peter Sodann liest im Hofbuchladen

Peter Sodann liest am Freitag, 24. März, im Hofbuchladen im Rittergut von Staucha. Beginn ist um 19 Uhr. „Die erste Veranstaltung in diesem Jahr nenne ich Versuch“, so Peter Sodann. Das Motto ist: „Wer vieles bringt, wird jedem etwas bringen“. Der Eintritt kostet zehn Euro. Um Kartenvorbestellung wird gebeten, da nur eine begrenzte Platzanzahl zur Verfügung steht. (SZ)

Zu erreichen ist der Hofbuchladen montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr unter 035268 949574 oder

psb-staucha@t-online.de

