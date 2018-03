Peter Lupprich setzt auf Whisky und Obstbrände Zwei Monate war der Wein- und Spirituosenladen Pöschl geschlossen. Der neue Inhaber ist ein IT-Spezialist.

Peter Lupprich hat den Wein- und Spirituosenladen auf der Dresdner Straße übernommen. © Kristin Richter

Großenhain. Bunte Luftballons und Freude auf der Dresdner Straße: Das traditionelle Wein- und Spirituosengeschäft, früher Rammer/Pöschl, hat einen neuen Betreiber. Peter Lupprich nahm sich des Geschäfts, das zwei Monate geschlossen war, an und führt das Sortiment weiter. Meißner Weine und Großenhainer Schokoladen-Spezialitäten, Müllers Kaffee und allerhand Nettigkeiten zum Verschenken gibt es hier weiterhin. Auch Zigaretten und Grußkarten.

Peter Lupprich, 52 Jahre alt und von Haus aus Technologiespezialist, war bisher guter Kunde des Geschäfts. Der gebürtige Bayer, der aus persönlichen Gründen schon das zwölfte Jahr in Großenhain lebt, liebt guten Wein und Whisky. Er fand es schade, dass das Geschäft geschlossen wurde. Er selbst ist als IT-Berater für die Industrie 4.0 sehr viel unterwegs, bis zu 70 000 Kilometer im Jahr, wie er sagt. Diesen immensen Fahrtweg wollte Lupprich gern reduzieren.

So kamen zwei Wünsche zusammen. Lupprich mietete als neuer Inhaber das Geschäft und steht nun selbst vorerst hinter dem Ladentisch. „Das ist für mich gar nicht so neu, denn meine Eltern hatten in München Großtankstellen“, sagt Peter Lupprich. „Da wurde schon früher nicht nur Benzin verkauft.“ Er und sein Bruder sind ein Stück weit damit groß geworden.

Doch künftig wird es eine Verkäuferin geben, denn seinen Job will Peter Lupprich behalten. Und das wird nicht die einzige Veränderung sein. Schon jetzt sieht man dem Schaufenster eine andere, stilvolle Gestaltung an – mit Rauchwerk und erlesenen Spirituosen. „Hier wird man das bekommen, was man nicht im Kaufland oder Netto findet“, verspricht Peter Lupprich. Und das zu fairen Preisen, wie er sagt. Meißner Wein geht im Geschäft für rund zehn Euro über den Tresen, die „Süßen Grüße aus Großenhain“ kosten etwas weniger.

Lupprich will das Sortiment mit regionalen Besonderheiten erweitern. Vor allem soll das Whiskey-Angebot aufgestockt werden. Um Kunden dafür zu begeistern, will der neue Inhaber Verkostungen anbieten. Da werden auch kleine regionale Winzer ihr Angebot präsentieren. „Beratung macht viel aus“, findet Peter Lupprich. Schon die ersten Kunden, die zur Neueröffnung kamen, suchten mehrheitlich nach einer Geschenkidee.

Zudem werden auch die Öffnungszeiten bereits schon ausgedehnt. Von 8.30 Uhr bis 13 Uhr ist vormittags geöffnet, dann von 14 Uhr bis 18.30 Uhr, samstags von 8 bis 12 Uhr. „So haben zum Beispiel Geschäftsleute Zeit, vor oder nach der Arbeit zu mir zu kommen und nicht in den Discounter zu gehen“, hofft Peter Lupprich. Er ist schon ein bisschen stolz darauf, ein Traditionsgeschäft am Leben zu erhalten.

Man kann nur hoffen, dass sein Beispiel in der Innenstadt Schule macht, denn einige Ladenbesitzer suchen auf absehbare Zeit Nachfolger.

zur Startseite