Peter Escher sendet aus der Hoflößnitz

Radebeul. „60 Minuten Wirtschaft in 60 Sekunden“, heißt die neue Sendung mit Peter Escher. Das Format läuft erstmals am Donnerstag um 20.15 Uhr auf dem Privatsender MyTVplus. Gesendet wird live von der Radebeuler Hoflößnitz. Fortan soll der Talk immer am ersten Donnerstag des Monats vom Weingut aus ausgestrahlt werden.

Das Konzept der Sendung: Vier Gesprächsgäste aus Wirtschaft und Politik diskutieren aktuelle ökonomische Themen der Region unter der Moderation von Peter Escher. Jeder Gast hat pro Frage nur 60 Sekunden Zeit zu antworten. Damit wollen die Macher der Sendung ausschweifende Antworten verhindern. Die erste Sendung thematisiert die Fragestellung „Quo vadis Autoland Sachsen?“.

Beginnen wird die Sendung mit einer Eröffnungsrunde, in der sich jeder Teilnehmer in 60 Sekunden vorstellt. Anschließend erörtern die Gäste in der ersten Sendung die Zukunft der sächsischen Automobilindustrie, insbesondere mit dem Focus E-Auto. Auch das Publikum kann sich live vor Ort oder von zu Hause in die Diskussion einbringen. „Die Diskussion soll schließlich alle weiterbringen, auch die Menschen zu Hause. Deswegen bieten wir diverse Möglichkeiten, unseren Sender nicht nur zu empfangen, sondern sich auch an der Diskussion zu beteiligen“, sagt Andreas Pippart, Geschäftsführer von MyTVplus.

Wer die Talkshow am Donnerstag sehen will, kann den Sender sachsenweit in allen großen Kabelnetzen empfangen oder die Sendung über Livestream oder die App des Senders anschauen. Tickets für die Liveausstrahlung im Weingut Hoflößnitz in Radebeul sind noch über alle bekannten VVK-Stellen, online über Eventim oder im Weingut direkt erhältlich. Preis: 19,95 Euro.

