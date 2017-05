Pesterwitzer Weinfest gerettet Beim veranstaltenden Verein gab es interne Querelen. Jetzt wurde ein neuer Vorstand gewählt.

Beim Pesterwitzer Weinfest geht es nicht nur um Reben, sondern auch um Spaß. Das Fest stand dieses Jahr auf der Kippe. © Archivfoto/Tilo Harder

Das Pesterwitzer Herbst- und Weinfest kann, wie gewohnt, auch in diesem Jahr stattfinden – und zwar vom 15. bis 17. September. Das ist die wichtigste Botschaft, die der veranstaltende Kulturverein Pesterwitz in einer Pressemitteilung aussendet. Mangels Kandidaten für den Vorstand drohte der Verein auseinanderzufallen. Bei einer Versammlung am Montagabend wurde jetzt ein neuer Vorstand gewählt.

Diesem gehören künftig Beate Ritter, Michael Böttger und Tilo Harder an. „Außerdem freuen wir uns über sechs neue Mitglieder im Verein. Damit sind wir überzeugt, dass uns eine erfolgreiche Organisation des Herbst- und Weinfestes auch in diesem Jahr gelingt“, so Sprecher Tilo Harder. Man werde bereits in den nächsten Tagen mit der konkreten Planung und Vorbereitung beginnen.

Die Funktionen im neuen Vorstand sollen bei der konstituierenden Sitzung in den nächsten Tagen verteilt werden. Bei der nächsten Mitgliederversammlung in etwa fünf Wochen will der Verein zudem über eine Satzungsänderung abstimmen, um den Vorstand um noch zwei weitere Beisitzer zu erweitern, damit die anstehenden Aufgaben auf breite Schultern verteilt werden können. „Wir glauben, dass der Verein in dieser Konstellation zu neuer Stärke findet und dass wir neben dem Weinfest das kulturelle Angebot in Pesterwitz um viele weitere Aktivitäten bereichern können“, so Harder. Für die Durchführung des Herbst- und Weinfestes sei man aber auch noch auf der Suche nach tatkräftiger Hilfe und Unterstützung.

