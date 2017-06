Pesterwitzer Straße ist 2018 dran Kommendes Jahr ist der nächste Abschnitt der Straße an der Reihe.

Im kommenden Jahr wird ein weiterer Teil der Pesterwitzer Straße saniert. An der Reihe ist dann der Abschnitt zwischen der Kesselsdorfer und der Zöllmener Straße. Auf einer Länge von rund 550 Metern wird die Straße ausgebaut. Details dazu wurden kürzlich von dem Ingenieurbüro, dass die Stadt mit der Planung beauftragt hat, im Technischen Ausschuss vorgestellt.

Demnach wird der Gehweg an der nördlichen Seite der Straße erneuert. Der bereits vorhandene, betonierte Weg ist teils in einem schlechten Zustand. Über die Jahre haben sich Risse und Dellen gebildet, die mit der Sanierung verschwinden sollen. Außerdem bekommt die südliche Seite der Straße einen Gehweg. Vorhandene Parkplätze sollen weitestgehend erhalten bleiben. Weil die Straße jedoch nicht überall gleich breit ist, wird Parken nicht an jeder Stelle möglich sein. Geplant ist außerdem eine Ausweichstelle für Laster und größere Fahrzeuge, die sich auf der Straße begegnen, aber insbesondere auf der in Richtung Zöllmener Straße schmaler werdenden Straße nicht aneinander vorbei passen.

Die Pesterwitzer Straße wird seit vorigem Jahr saniert. Der Ausbau zwischen der Kesselsdorfer und der Zöllmener Straße soll in zwei Abschnitten erfolgen und wird sich voraussichtlich bis in das Jahr 2019 ziehen. Ein genauer Zeitplan steht derzeit noch nicht fest. Im städtischen Haushalt ist für das Vorhaben eine Summe von insgesamt 905 000 Euro eingeplant, 545 000 Euro davon erhofft sich die Stadt aus Fördermitteln. Diese müssen noch von der Verwaltung beantragt werden.

Nächstes Jahr ebenfalls saniert wird die Oberhermsdorfer Straße. Sie gehört mit der Pesterwitzer Straße zu den größeren Straßenbauvorhaben der Stadt in den nächsten Jahren.

