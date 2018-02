Pesterwitzer Narren kommen ins Fernsehen Am Sonntag zeigt der MDR eine Reportage über Karnevalsvereine auf dem Land. Und war dafür auch in Freital zu Besuch.

Dass die Freitaler Karnevalsvereine etwas vom Feiern verstehen, zeigten sie erst am vergangenen Wochenende zur Parade durch die Stadt. © Andreas Weihs

Freital. Närrische Geschichten aus 13 Dörfern Sachsens, Sachsen-Anhalts und Thüringens heißt eine Karnevalsreportage, die der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) am Sonntag ab 14 Uhr zeigt. Dabei kommt alles ins Rampenlicht, was die fünfte Jahreszeit gerade in kleinen Orten ausmacht. Das Kamerateam war dabei auch in Freital-Pesterwitz zu Gast. In Rosenthal-Bielatal steht der Umzug im Blickpunkt, der erstmals nach 20 Jahren wieder ausgerufen wurde. Die Karnevalisten stellen die Faschingsthemen aus 60 Jahren Verein vor. (SZ)

