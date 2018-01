Pesterwitz will Bäume pflanzen Fünf Esskastanien – Baum des Jahres 2018 – sollen künftig den Ort schmücken und an das 950. Jubiläum erinnern. Für die Aktion werden noch Sponsoren gesucht.

Die Esskastanie ist der Baum des Jahres. © dpa

Freital. Zur 950-Jahr-Feier von Pesterwitz in diesem Jahr sollen fünf neue Bäume in dem Ort gepflanzt werden. Das wurde auf der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates bekannt gegeben. Demnach ist die Pflanzung von fünf Esskastanien – dem aktuellen Baum des Jahres – vorgesehen. Wohin die Bäume kommen, steht noch nicht fest. Favorit ist eine Fläche unterhalb der Straße An der Winzerei. Dort stehen auch vier von einstmals fünf Linden, die zum 900. Geburtstag von Pesterwitz gepflanzt worden waren.

Da sich die favorisierte Fläche allerdings in einem Naturschutzgebiet befindet, müsste mit dem zuständigen Landratsamt in Pirna verhandelt werden. Eventuell könne man auch auf ein Grundstück der städtischen Projektentwicklungsgesellschaft FPE zurückgreifen, sagte Ortsvorsteher Wolfgang Schneider. Die Esskastanien kosten mindestens 200 Euro pro Stück. Es werden noch Sponsoren für die Aktion gesucht. (SZ/win)

