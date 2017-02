Pestalozzistraße soll gebaut werden Fahrbahn und Gehweg zwischen Dr.-Schmincke-Allee und Schildenstraße sind sanierungsbedürftig. Ebenso die Stützmauer zur Schmalspurbahn.

© Symbolfoto: dpa

Baubürgermeister Jörg Müller spricht von dringendem Handlungsbedarf. Zwar ist ein Teil der Pestalozzistraße bereits in Ordnung gebracht worden. Doch Mitarbeiter des Tiefbauamts haben sich die Pestalozzistraße zwischen Schildenstraße und Dr.-Schmincke-Allee genau angesehen und dabei nicht nur festgestellt, dass Fußweg und Straßendecke einer Sanierung bedürfen. Auch die Stützmauer zur Schmalspurbahn auf dem Abschnitt Schilden- bis Schumannstraße muss schnellstens in einen sicheren Zustand versetzt werden, was in den Straßenraum eingreift. Außerdem hat die Stadt eine Sicherungspflicht gegenüber der Bahn.

Ausgebaut werden soll das reichlich einen halben Kilometer lange Straßenstück möglichst im Bestand. Sonst wären Eingriffe in die Steuerungstechnik der Bahn erforderlich, und dann müsste die gesamte Strecke auf den neuesten technischen Stand gebracht werden, so mit Blinklichtanlagen an jeder Kreuzung. Was unter anderem den Umleitungsverkehr erschweren könnte. Denn die Straße ist Teil einer möglichen Umleitungsstrecke beim Bau oder auch bei einer Havarie auf der Meißner Straße.

Heute Abend steht der Baubeschluss im Stadtrat an. Private Grundstücke seien vom Ausbau nicht betroffen, heißt es in der Beschlussvorlage. Die 5,50 Meter breite Fahrbahn wird auf der Nordseite von einem durchgehenden Gehweg begrenzt, der zwischen 1,70 Meter und zwei Metern breit ist. Sogenannte Radverkehrsanlagen sind der Vorlage zufolge aufgrund der geringen Stärke des Verkehrs nicht nötig und auch nicht vorgesehen. Außerdem würden sie einen breiteren Querschnitt erfordern.

Gebaut werden soll noch dieses Jahr, zumindest bis zur Schumannstraße. Um einem Zusammenbruch der kaputten Stützmauer zuvorzukommen.

