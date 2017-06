Pestalozzi-Oberschule wächst Für 13 Millionen Euro wird die Schule in Copitz saniert und vergrößert. Das ist auch dringend nötig.

Neben der Pestalozzi-Oberschule entsteht ein Anbau. Später wird das alte Gebäude saniert. © Spittel

Neben dem alten Schulhaus der Pestalozzi-Oberschule in Copitz schaben Bagger schon das Baufeld frei. Hier übergab der sächsische Umweltstaatssekretär Herbert Wolff am Donnerstagmorgen einen Förderbescheid an Pirnas Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos).

Die rund 2,1 Millionen Euro stammen aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ des Umweltministeriums. Sie helfen, ab September einen Anbau an der Schule zu errichten und ab Sommer 2018 den Altbau von 1883 und die Turnhalle zu sanieren. Dann werden die Schüler vorübergehend in das Gebäude auf der Nicolaistraße umziehen, das die Evangelische Grundschule bis dahin geräumt hat.

Die Sanierung und Erweiterung der Oberschule kostet rund 13 Millionen Euro. Oberbürgermeister Hanke lobt das Gebäudekonzept und sagt: „Wir verzeichnen schon jetzt für dieses Jahr rund 800 Zuzüge nach Pirna, vor allem Familien. Wir müssen gut planen und den Zuwachs auffangen.“ Perspektivisch werden die Jahrgänge von zwei auf drei Klassen umgestellt. (ah)

