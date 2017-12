Peschel-Band spielt heute in der Görlitzer Kreuzkirche Passend zum 3. Advent erklingt ein Weihnachts-Livekonzert im Gotteshaus. Wer schon mal schauen will, was am Weihnachtswochenende los ist, findet Vorschläge im sz-veranstaltungskalender.com.

Am Sonntag lädt die Steffen-Peschel-Band zu einem Weihnachtskonzert in die Görlitzer Kreuzkirche ein. Besucher sollen die Vorweihnachtszeit ein bisschen mehr genießen. „Lassen sie den Streß hinter sich und gönnen sie sich einen Nachmittag mit ihren Lieben beim Weihnachtskonzert der Steffen-Peschel-Band. Wir verwöhnen ihre Ohren mit alten und neuen, sinnlichen und fröhlichen sowie lauten und leisen Weihnachtsliedern“, sagt Steffen Peschel. Fünf erstklassige Musiker um den Bandleader Steffen Peschel am Bass bringen einhundert Prozent Livemusik auf die Bühne.

Die Verbindung aus handwerklichen Können, Spaß an der Musik, vielseitigem Repertoire und das Gespür für die Wünsche des Publikums lassen jedes Konzert zum Erlebnis werden. Dabei steht die charismatische Sängerin Uta Hoffmann im Mittelpunkt und gibt der Band ihr unverwechselbares Profil.

So., 16 Uhr, Kreuzkirche, Erich-Mühsam-Str. 1, Eintritt 16 Euro, mit SZ-Card nur 14 Euro.

