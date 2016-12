Perverser attackiert Joggerin

Am Samstagabend joggt eine Frau auf der Augsburger Straße, als sie überfallen wird. Ein Mann packt die 43-jährige Sportlerin von hinten und greift ihr in den Schritt. Mit aller Kraft verteidigt sich die Frau gegen den Angreifer, drängt ihn zurück, gelangt an ihr Telefon und schreit den Täter an, dass sie die Polizei ruft.

Der Mann, der laut Polizei akzentfreies Hochdeutsch sprach, bekommt Panik und flüchtet ins dunkle Striesen. Die Polizei beschreibt den Mann als ungefähr 1,70 Meter groß und von hagerer Gestalt. Bei der Attacke trug er eine schwarze Bomberjacke und Jeans.

Hinweise zum Angreifer nimmt die Polizeidirektion Dresden unter 0351 483 22 33 entgegen. (szo)

