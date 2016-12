Personalwechsel in Gesprächskreisen Joachim Klar wird neuer CDU-Stadtrat. Mit der Personalie verbunden ist eine Neubesetzungsrunde zahlreicher Ausschüsse und Arbeitsgruppen.

Joachim Klar (Foto) rückt für den ausscheidenden Stadtrat Peter Grünberg nach. © Klaus-Dieter Brühl

Joachim Klar wird für den ausscheidenden Stadtrat Peter Grünberg nachrücken. Entsprechend der Stimmen zur Wahl wäre das eigentlich Wolfgang Sauer zugekommen, aber er lehnte aus gesundheitlichen Gründen ab. Also wird Joachim Klar CDU-Stadtrat. Mit der Personalie verbunden ist eine Neubesetzungsrunde zahlreicher Ausschüsse und Arbeitsgruppen. Neben Technischen, Verwaltungs- und Finanzausschuss gehören dazu auch drei nichtöffentlichen Gesprächskreise, die die Stadt installiert hat, als die Diskussion dieser Themen in Großenhain besonders heftig war.

Dazu gehören der Beirat zum Umbau des Naturerlebnisbades, der sicher bis nach der aktiven Bauphase ab Herbst 2017 noch viel zu tun haben wird. Dazu gehört der Koordinierungskreis Windkraft, der angesichts der sächsischen Politik wohl wenig bewirken können wird, falls der Windpark Strauch/Stroga so ausgewiesen wird, wie vom Verband geplant – und dazu gehört die Arbeitsgruppe Flugplatz, die seit dem beschlossenen Ende der Flugplatz-Ära – sobald ein Großinvestor kommt – eigentlich keine Aufgabe mehr hat. Ursprünglich sollte sie helfen, für die Piloten nach einer alternativen Landebahn zu suchen, was an den Realitäten für solch ein Vorhaben von Anfang vorbeiging. Warum die Arbeitsgruppe weiterbesteht, konnte die Stadt nicht beantworten. (ulb)

