Personalwechsel beim Hochwasserschutz

Birgit Lange löst als Leiterin der LTV Oberes Elbtal Eckehard Bielitz ab. © Egbert Kamprath Birgit Lange löst als Leiterin der LTV Oberes Elbtal Eckehard Bielitz ab.

Eckehard Bielitz übernimmt bei der LTV Oberes Elbtal die Leitung des neuen Fachbereichs Wasserwirtschaft.

Region. Die Verantwortung für die großen Hochwasserschutzprojekte zwischen Nünchritz und Kreinitz liegt jetzt in den Händen von Birgit Lange. Nachdem sie ein Jahr lang im sächsischen Umweltministerium gearbeitet hat, kehrt sie nun als Leiterin des Betriebes Oberes Elbtal in die Landestalsperrenverwaltung (LTV) zurück. In dieser Position löst sie erneut Eckehard Bielitz ab, den sie bereits zwischen 2015 und 2016 vertreten hatte. Bielitz übernimmt wiederum bei der LTV die Leitung des neuen Fachbereichs Wasserwirtschaft, der sachsenweit beispielsweise für die Umsetzung der europäischen Richtlinien zum Umgang mit Hochwasserrisiken, für die Talsperren-Meldezentrale sowie für die Qualität des Wassers in den Talsperren verantwortlich ist. (SZ)

