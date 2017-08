Kreisoberliga vorm Anpfiff Personalsorgen an allen Orten Die drei Regionalvertreter gehen gehandicapt in den dritten Spieltag. Dennoch soll mindestens gepunktet werden.

© Symbolfoto/Claudia Hübschmann

Zwei Spiele, zwei Siege – bisher läuft für den Roßweiner SV (1./6) alles nach Plan. Das soll auch nach dem Heimspiel gegen den BSV Einheit Frohburg (7./3) so bleiben. Allerdings wird es gegen die Frohburger nicht einfach, sind die Muldenstädter doch aus den Vorjahren vor diesem Kontrahenten gewarnt. Doch wer Meister werden will, muss jeden Gegner schlagen, auch unbequeme. „Ich denke, der Gegner wird im vorderen Drittel einkommen. Es ist ein echter Prüfstein, der zeigen wird, was die bisherigen Ergebnisse wert sind“, sagte RSV-Trainer Gerd Hentzschel und fügte an: „Wir werden wohl an unsere Leistungsgrenze gehen müssen. Nichtsdestotrotz wollen wir den Platz als Sieger verlassen.“ Fehlen werden bei den Roßweinern Stanley Steenbeck, David Renner, Steffen Zerge und Kay Lehmann. Dafür stoßen Marco Burkhardt, Ronny Singer und David Brambor wieder zum Kader.

Der noch ungeschlagene SV Ostrau 90 (6./4) reist zum TSV Burkartshain (3./4), der mit einem Sieg und einem Remis die gleiche Bilanz aufzuweisen hat, wie die Jahnataler. Auch wenn die Gegner recht unbequem erscheinen, so sind die Jahnataler immer in der Lage, jeden Kontrahenten zu ärgern. Allerdings fehlen aus den unterschiedlichsten Gründen Christopher Hübner, Leon Pech, Tino Gastberg, Toni Meyer, Benjamin Luther und Michael Fromme „Wir fahren personell sehr gehandicapt zu diesem schweren Auswärtsspiel. Wenn wir einen Punkt mitnehmen, dann sind wir zufrieden“, sagte SVO-Trainer Mathias Donath und fügte an: „Wir müssen das Beste daraus machen!“

Ähnlich wie in Ostrau sieht die Personalsituation beim BC Hartha aus, wo ebenfalls acht Leute fehlen werden. Das macht die Aufgabe gegen den SV Blau-Weiß Deutzen nicht einfacher. „Wir werden schon versuchen, das Ding zu ziehen“, sagte Trainer Benjamin Bamburski. Denn dann müsse man in zwei Wochen zum Lokalderby nach Ostrau und dort würde die Sache nicht leichter werden.

