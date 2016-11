Personalschlüssel im Rathaus bleibt zu hoch Die Kommune sollte Stellen streichen. Bisher spart sie über Rentenregelungen. Für das Team des Bauhofes wird noch nach einer Lösung gesucht.

Um Geld zu sparen, sollen Stellen gestrichen werden. © Symbolfoto/Norbert Millauer

Mit Petra Müller, zuletzt für Kultur, Bürgeranliegen und die Vertretung im Meldeamt zuständig, ist binnen zwei Jahren der sechste Rathausmitarbeiter aus dem Dienst ausgeschieden. Das wird sich fortsetzen, „aber nicht mehr in dieser Häufigkeit“, sagt Bürgermeister Tobias Goth (CDU) auf Anfrage. Er will mit den Gremien des Stadtrates demnächst über die zweite Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes diskutieren. Denn: Trotz der Rentenabgänge ist der Personalschlüssel, den Leisnig hat, zu hoch. Als Orientierungswert sollten Kommunen mit 2,1 Vollzeitbeschäftigten pro 1 000 Einwohnern auskommen. Nach dieser Rechnung hat Leisnig 2,5 Mitarbeiter – und damit auf dem Papier zu viele. Deshalb ist schon in der Vergangenheit gespart und nicht jeder ausgeschiedene Mitarbeiter durch einen neuen ersetzt worden. „Wir werden sehen, wo noch Einsparungen möglich sind. Fest steht aber: Wir wollen Personal nicht um jeden Preis abbauen. Wir müssen noch arbeitsfähig bleiben“, sagt der Bürgermeister.

Aus diesem Grund hat die Stadt nicht alle, aber doch einige der freigewordenen Stellen neu besetzt und auch eine Auszubildende eingestellt. Mit den Neuzugängen unter anderem im Bürgerbüro, dem Bauamt oder auch dem Sekretariat von Grund- und Oberschule zeigt sich der Rathauschef zufrieden. Auch weiter auszubilden, könne er sich durchaus vorstellen.

Laut Goth beschäftigt Leisnig derzeit 23 sogenannte Vollzeitäquivalente (VZÄ) in der Kernverwaltung. Die tatsächliche Mitarbeiterzahl fällt noch etwas höher aus, da die Beschäftigten in vielen Fällen Stundenreduzierungen zugestimmt haben. Trotzdem fällt es schwer, Vertretungen abzudecken. Im Bauamt fällt ein Mitarbeiter länger aus. Weil kaum ein Fachgebiet mit zwei Kollegen besetzt ist, hilft für die Übergangszeit der Sanierungsträger, mit dem Leisnig seit Jahren zusammenarbeitet. Hinzu kommen außerhalb der statistischen Erhebung noch Mitarbeiter in Kindereinrichtungen, die nicht von Freien Trägern geführt werden. „Ein wichtiger Baustein ist noch der Bauhof“, so der Bürgermeister. Er spricht von 22 Mitarbeitern, wovon ein kleiner Teil auch beim TGE – einer Gesellschaft, die der Stadt Leisnig und dem Landkreis gehört – angestellt ist. Für den Bauhof suche die Kommune weiterhin nach einer praktikablen Lösung und sehe dabei auch, was die Nachbarn machen. So wird beispielsweise in Waldheim genauso an einem Konzept für den Bauhof gearbeitet wie in Leisnig.

Arbeitsteilung im Winter klappt

Den Arbeitsbereich einfach auszugliedern, ist dem Bürgermeister zufolge nicht so ohne Weiteres möglich. „Immerhin geht es auch um hoheitliche Aufgaben, die wir als Kommune zu erfüllen haben“, sagt der Bürgermeister. Teilweise wird eine Ausgliederung von Aufgaben bereits praktiziert – „seit Jahren zum Beispiel erfolgreich im Bereich Winterdienst“, bescheinigt Tobias Goth. Seines Wissens würden gerade die Verträge für die Winterdienstbereitschaft mit externen Dienstleistern verlängert. „Wir arbeiten da mit drei Unternehmen zusammen: der Firma Bilski aus Tautendorf, der Leisniger Obstgarten GmbH sowie der Polkenberger Agrargenossenschaft. „Die Arbeitsverteilung funktioniert gut. Immerhin können unsere Bauhofmitarbeiter nicht an allen Stellen gleichzeitig mit dem Räumen und Streuen anfangen“, veranschaulicht er. Und so kümmern sich die Mitarbeiter der Kommune unter anderem um das Zentrum der Stadt, die Schulwege und gefährliche Kreuzungen. Und viele der Ortsteile sind winterdienstmäßig unter den Firmen aufgeteilt, sodass an mehreren Stellen zugleich mit dem Winterdienst begonnen werden kann.

Auf den Winter ist die Flotte des Bauhofes routinemäßig vorbereitet. Goth zufolge sind die Fahrzeuge umgerüstet. Das Tausalz ist bestellt, der Split angeliefert. Zumindest der verfügbare Teil. Ansonsten arbeitet die Stadt mit der Firma Elsner aus dem Nachbarort Naunhof zusammen. Die kann kurzfristig Streumaterial zur Verfügung stellen, verfügt über ausreichend Lagerkapazität. Wo es nötig ist, stellt der Bauhof an kommunalen Straßen, an denen Verwehungsgefahr besteht, Schneefangzäune auf. An einigen Kreis- und Staatsstraßen ist damit schon begonnen worden.

zur Startseite