Personalnot bei der Feuerwehr

Hoyerswerda. Die Berufsfeuerwehr sucht händeringend nach neuen Mitarbeitern. Gebraucht werden Truppführer, Rettungsassistenten, Notfallsanitäter und Disponenten. Der Stadtrat hat eigens dazu den nach wie vor für die Verwaltung bestehenden Einstellungsstopp aufgehoben. Das Rathaus sagt, es seien momentan insbesondere im Bereich der Rettungsleitstelle mehrere Stellen unbesetzt. Im vorigen Jahr hätten neun Mitarbeiter die Feuerwehr in Richtung anderer Arbeitgeber verlassen, während drei weitere in den Ruhestand gegangen seien. Man hatte in der Mitarbeiterschaft darüber hinaus auch einen Todesfall zu beklagen. Daneben seien mehrere Feuerwehrleute in längerfristigen Fortbildungen. Es gebe einen ständigen Personalbedarf, der derzeit nicht mit eigenen Fachkräften gedeckt werden könne. (MK)

