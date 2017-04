Personalnot führt zur Niederlage Die HSG Riesa/Oschatz kann den Ausrutscher von Spitzenreiter Radeberger SV nicht nutzen und verliert 14:24 in Rückmarsdorf.

Die Frauen der HSG Riesa/Oschatz verloren am 20. Spieltag der Handball-Sachsenliga bei der HSG Rückmarsdorf mit 14:24 (8:13). Damit verpasste RIO die Chance, am Tabellenführer Radeberger SV, der ebenfalls verlor, vorbeizuziehen.

Ersatzgeschwächt durch den Ausfall von sieben (!) Spielerinnen, darunter fast die komplette Stammformation, fehlte den RIO-Frauen die Abstimmung und Sicherheit, um Zählbares aus Leipzig mitzubringen. Nach der Verletzung von Christin Müller in der zweiten Hälfte musste die Mannschaft zusätzlich improvisieren.

Das Spiel begann zerfahren. Es dauerte fünf Minuten bis das erste Tor auf der Anzeigetafel erschien und Rückmarsdorf in Führung ging. Die RIO-Frauen taten sich schwer gegen die kurze Deckung auf Rückraum links. Das strikte Haftmittelverbot machte die Situation nicht leichter. Anne Rillich, die bereits ein Spiel mit der „Zweiten“ in den Knochen hatte, hielt die Gäste mit zwei Treffern im Spiel (2:4). Doch es häuften sich Ballunsicherheiten und Fehlwürfe – auch in der Abwehr lief beim Gäste-Team nicht viel zusammen. Rückmarsdorf kam immer wieder frei zum Wurf und nutzte die sich bietenden Lücken.

Aufholjagd bleibt ohne Erfolg

Die Auszeit vom Trainerteam Loose/Salomo konnte Riesa/Oschatz auch nicht wachrütteln. Nach 24 Minuten lag Rückmarsdorf 12:3 in Front! Christin Müller mit ihrem ersten Treffer leitete dann eine kleine Aufholjagd ein. Endlich war mehr Tempo und Biss in den Aktionen. Die daraus folgenden Strafwürfe verwandelten die kurzfristig reaktivierte Peggy Biele und Christin Müller sicher. Bis zur Pause gestaltete sich der Spielstand mit 8:13 aus RIO-Sicht etwas freundlicher. Die Halbzeitpause kam scheinbar zur Unzeit. Zwar kamen die Gäste auf 10:13 heran, aber die Auszeit von Rückmarsdorf (37.) und das Tor der Gastgeberinnen zum 14:10 brachten die RIO-Frauen wieder aus dem Konzept. Nach der Verletzung von Christin Müller fehlte die Abstimmung im Angriff komplett. (ml)

HSG Riesa/Oschatz: Zintl – Schneese, Zimmermann, Sickert (1/1), Kell (1), Biele (3/2), Löschke, Grützke (2), Müller (3/2), Rillich (2), Funke, Pechnig (2).

