Personalnot bei Riesas Feuerwehren Rund 100 aktive Einsatzkräfte stehen den Kameraden zur Verfügung. Der Freistaat fordert eigentlich deutlich mehr.

© Symbolfoto

Die Riesaer Feuerwehren erfüllen derzeit die sächsischen Anforderungen an die Personalstärke nicht. Das teilte Wehrleiter Egbert Rohloff auf der Jahreshauptversammlung der Feuerwehren mit. Die sächsische Feuerwehrverordnung schreibe demnach eine Mindeststärke vor, wonach doppelt so viel Personal vorhanden sein müsse wie Sitzplätze in den Fahrzeugen. „Demnach würden 162 Kameradinnen und Kameraden gebraucht“, so Rohloff, „wir haben aber nur 106 Aktive zur Verfügung.“ Streng genommen fehle also Personal zum Besetzen der vorhandenen Fahrzeuge. „Da haben wir eine riesige Aufgabe vor uns.“ Insgesamt zählen die Stadtteilwehren und die Hauptwache 203 Mitglieder. In dieser Zahl sind aber unter anderem auch die Jugendgruppen einberechnet. Nachwuchssorgen sind bereits seit Jahren ein Problem nicht nur bei der Riesaer Feuerwehr. Hoffnung machen den Kameraden in diesem Zusammenhang Projekte wie die Nickritzer Feuerflöhe, in denen Kinder im Grundschulalter an die Feuerwehr herangeführt werden. Mittlerweile werde dieses Projekt sehr gut angenommen. (SZ/stl)

